Hace apenas unos minutos, América de Cali hizo un último anuncio oficial para enfrentar a Independiente Santa Fe por el partido de vuelta de los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año.



El equipo dirigido por el antioqueño David Salvador González Giraldo anunció la lista de convocados para el encuentro que definirá uno de los clasificados a las semifinales del torneo.

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Algunos de los citados

En la lista aparecen figuras como Jean Paulo Fernandes, Ómar Bertel, Carlos Sierra, Josen Escobar, Rafael Carrascal, Jhon Murillo, Tilman Palacios, Tomás Ángel, Adrián Ramos y otro más.

En la lista no figura el defensa central Marlon Torres, que iba a ser titular en el compromiso de ida, pero no pudo saltar al terreno de juego por una presunta migraña severa.

¿Mosquera vuelve a ser titular?

En ese encuentro, lo reemplazó Andrés Mosquera Guardia. Se presume que este jugador reemplace nuevamente al exfutbolista del Deportes Tolima en el cotejo de vuelta contra los capitalinos.



El primer choque, que se llevó a cabo en el estadio Olímpico Pascual Guerrero y que contó con una buena presencia de hinchas, terminó 1 a 1. Hugo Rodallega marcó para los cardenales y Adrián Ramos hizo lo propio para los americanos.

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¿Qué club clasificará?

Por el resultado de ida y por afrontar la vuelta con el apoyo de su gente, se puede decir que Independiente Santa Fe de Bogotá es favorito para ganar la serie. El estado de ánimo actual del club está muy alto.



Sin embargo, esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar. Además, América de Cali tiene un buen plantel. Lo único cierto es que el compromiso de este martes 12 de mayo promete emociones de inicio a fin.