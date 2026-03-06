Colombia va por el título de la SheBelieves Cup: la alineación vs Estados Unidos

Por segunda vez la Selección Colombia fue invitada a disputar la SheBelieves Cup, torneo que organiza Estados Unidos. Las dirigidas por Ángelo Marsiglia enfrentaron a Canadá, Argentina y ahora tendrán que afrontar una final ante las anfitrionas y máximas ganadoras del Mundial Femenino.

La competencia tuvo el debut de Colombia en una dura derrota ante Canadá con un 4-1 en contra. Leicy Santos fue la autora de ese descuento de las colombianas. Luego, revivieron contra Argentina gracias a un único gol de Linda Caicedo para sumar los primeros tres puntos y estar cerca de quedarse con el título a principio del año.

Para alzar la SheBelieves Cup, Colombia tendrá que ganar por tres goles y esperar que Argentina empate o supere a Canadá en un partido que abrirá la tercera jornada de este certamen internacional. El objetivo es la Liga de Naciones de la Conmebol y esto sirve como pretemporada para los partidos de abril.

En ese sentido, Ángelo Marsiglia tiene claro que en estos encuentros tiene que alinear un equipo similar al que utilizará en los juegos ante Venezuela, Chile y Argentina en la Liga de Naciones de la Conmebol durante el mes de abril. Ganar esos tres juegos les podría asegurar la clasificación anticipada al Mundial 2027.

LA ALINEACIÓN QUE BUSCARÁ EL TÍTULO DE LA SHEBELIEVES CUP

A lo largo de estos partidos de preparación de cara a la Liga de Naciones, Ángelo Marsiglia ha alineado un equipo ideal para afrontar esta competencia de la Conmebol. En el primero improvisó un poco con Daniela Caracas e Ilana Izquierdo de titulares por encima de Jorelyn Carabalí y de Daniela Montoya, capitana de la selección.

En el partido frente a Argentina, ya fue una alineación muy cercana a lo que quieren demostrar en el torneo continental con el regreso de Daniela Montoya y Jorelyn Carabalí. Manuela Vanegas jugó de lateral izquierda y dejó buenas sensaciones, mejores que las del primer partido en el que fue central.

Esas fueron las únicas variantes que la selección ha tenido a lo largo de estas dos salidas, pues, el mediocampo, aparte de la inclusión de Daniela Montoya ante Argentina, y la delantera no tuvo novedades. Se espera que, contra Estados Unidos, Ángelo Marsiglia utilice un equipo sin muchas novedades, por lo menos desde el principio.

Ángelo Marsiglia saldría con la nómina que actuó contra Argentina. En el arco estará Luz Katherine Tapia; Ana María Guzmán por la derecha, Daniela Arias y Jorelyn Carabalí de centrales y Manuela Vanegas por izquierda. En el mediocampo estarían Daniela Montoya, Marcela Restrepo y Leicy Santos. En la delantera saldrán tres jugadoras como Linda Caicedo, Manuela Pavi y Valerin Loboa.

LO QUE SE VIENE PARA COLOMBIA EN 2026

La Selección Colombia cerrará su participación en la SheBelieves Cup en este encuentro frente a Estados Unidos en el que todavía tienen chances de arrebatarle el título a las estadounidenses, más veces campeonas de este torneo, al igual que de los Mundiales.

Necesitarán ganar por tres goles en esta final y que, horas antes que Argentina supere o empate con Canadá. La participación pasada de la Selección Colombia quedaron terceras solo con una victoria superando a Australia en la última jornada.

Esta participación servirá para la Liga de Naciones que es el verdadero reto de las colombianas en este 2026. En el mes de abril serán locales en Cali frente a Venezuela y Chile, para después enfrentar a Argentina en Lanús. En junio se jugarán las dos últimas fechas recibiendo a Uruguay y visitando a Paraguay.

Por esta razón, ganar estos tres partidos de abril serán cruciales para llegar a 16 unidades y sellar la clasificación de manera anticipada para el Mundial de 2027 que se llevará a cabo en Brasil como primera ocasión en la que un país sudamericano será sede de una cita orbital.