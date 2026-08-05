América le responde a la Dimayor por la sanción de Yhormar Hurtado

Debido a la inscripción de Yhormar Hurtado, del América de Cali, la Dimayor tomó la radical decisión de suspender temporalmente al jugador. La noticia se hizo tendencia en las redes sociales.

La sanción de la Dimayor

“Medida provisional adoptada por el Comité Disciplinario del Campeonato, consistente en suspender temporalmente al señor Yhormar David Hurtado Torres, jugador del registro del Club América de Cali S.A., por un término de siete (7) días calendario, con ocasión a las denuncias de partido formuladas por IDBDC Albinegro S.A. y el Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club F.C.S.A. S.A. por los hechos que tuvieron lugar en los partidos disputados por la 1ª y 2ª Fecha la Liga BetPlay DIMAYOR II 2026, respectivamente, contra el Club América de Cali S.A.”, señaló la Dimayor.



Tras la suspensión del ente rector del FPC, el América de Cali se pronunció. El conjunto escarlata acató la postura, pero dejó claro que actuó en conformidad con las reglas al inscribir al lateral, además de asegurar que ejercerá los mecanismos de defensa correspondientes. Este fue el escrito del club caleño:

América se pronunció

“América de Cali informa a la opinión pública que, en cumplimiento de la Resolución No. 071 del 4 de agosto de 2026 expedida por el Comité Disciplinario del Campeonato de la DIMAYOR, ha acatado la medida extraordinaria de suspensión provisional por siete (7) días impuesta al jugador Yhormar David Hurtado y, en consecuencia, el futbolista no hará parte de la convocatoria e ingresará en su lugar el jugador Marcos Mina para el partido de esta noche ante Once Caldas.



“El Club reitera su absoluto respeto por la institucionalidad del fútbol colombiano, por las decisiones de los órganos disciplinarios y por el debido proceso que actualmente se adelanta. América de Cali mantiene la convicción de que ha actuado en todo momento de conformidad con la reglamentación aplicable, con fundamento en análisis serios y responsables, siguiendo estrictamente los procedimientos establecidos por las autoridades competentes para la inscripción y habilitación de jugadores.

¿Qué pasará con este caso?

“Por esta razón, el Club ha ejercido y continuará ejerciendo los mecanismos de defensa previstos en la normativa deportiva y presentará sus argumentos exclusivamente ante las instancias competentes, con el propósito de que, como debe ser, cada caso sea resuelto con fundamento en los hechos, las pruebas y las normas aplicables.

“Mientras se adopta una decisión definitiva, América continuará atendiendo los procedimientos correspondientes, colaborando plenamente con las autoridades deportivas y actuando con el respeto, la seriedad y la responsabilidad que caracterizan a nuestra institución”.