Este martes 4 de agosto, la Dimayor tomó la decisión de suspender provisionalmente a Yhormar Hurtado, jugador del América de Cali, debido a temas relacionados con su inscripción.

La suspensión

“Medida provisional adoptada por el Comité Disciplinario del Campeonato, consistente en suspender temporalmente al señor Yhormar David Hurtado Torres, jugador del registro del Club América de Cali S.A., por un término de siete (7) días calendario, con ocasión a las denuncias de partido formuladas por IDBDC Albinegro S.A. y el Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club F.C.S.A. S.A. por los hechos que tuvieron lugar en los partidos disputados por la 1ª y 2ª Fecha la Liga BetPlay DIMAYOR II 2026, respectivamente, contra el Club América de Cali S.A.”, anunció la Dimayor.

La decisión que tomó la Dimayor, como era de esperarse, se hizo tendencia a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida mundialmente como Twitter.

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Hurtado en los convocados

Y tras el anuncio de la misma, una gran duda surgió en muchos hinchas porque el jugador que pasó por el Deportes Tolima apareció en la lista de convocados del América para el juego vs. Once Caldas de este miércoles 5 de agosto por la Liga.

Pero todo tendría una razón más que justificada. La resolución de la Dimayor se publicó a las 8:01 p. m., hora colombiana, y la lista de convocados de América se oficializó a las 8:01, dos minutos antes. Yhormar Hurtado no hará parte, después de la suspensión, de la lista de citados del escarlata para enfrentar a Once Caldas.

¿Qué hará el América?

Habrá que esperar para conocer si el América de Cali comparte a través de sus diferentes redes sociales otra lista de convocados, en la que no aparezca el reconocido lateral.



