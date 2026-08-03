En las horas de la tarde-noche de este domingo 2 de agosto, América de Cali se vio las caras con Boyacá Chicó por la segunda jornada de la liga colombiana del segundo semestre de este 2026.

Goleada en el Pascual

El encuentro, al ser local la escuadra roja de la capital del departamento del Valle del Cauca, se llevó a cabo en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, que contó con una aceptable presencia de hinchas.



En el papel, América de Cali, por su nómina actual y su grandeza histórica, era claro favorito para llevarse los tres puntos y, bien, lo que se pensaba en la previa se terminó plasmando en el terreno de juego.

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7 a 0 acabó el duelo

El equipo que es dirigido por el antioqueño David Salvador González Giraldo, de 44 años, fue superior a su rival de principio a fin. Fue un cotejo casi perfecto el del América de Cali.



7 goles a 0 terminó ganando el conjunto escarlata. El primer tanto se marcó al minuto 5 del primer tiempo y el último se convirtió en el 44 de la etapa complementaria. Hubo tres dobletes.

Los autores de los goles

Yeison Guzmán (x2), Dany Rosero (x2), Luis Quiñones y Kevin Ángulos (x2) fueron los autores de los tantos del América de Cali. La goleada ya es tendencia a través de las diferentes redes sociales.



América de Cali ha tenido un buen arranque en el segundo semestre. Los hinchas esperan que el equipo pueda meterse en las fases finales del torneo y que pelee por la estrella de fin de año.







