Las emociones del FPC no se detienen. América de Cali se enfrenta, este domingo 2 de agosto, con Boyacá Chicó por la segunda jornada de la liga colombiana del segundo semestre del año.

El duelo se juega en el Pascual

Al ser local el conjunto escarlata, el compromiso se lleva a cabo en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, que, aunque estuvo lejos de llenarse, cuenta con una aceptable presencia de aficionados.



En el papel, el equipo que es dirigido por el antioqueño David Salvador González Giraldo era el favorito para llevarse el triunfo. Y bien, esto, al menos al finalizar el primer tiempo, se está cumpliendo.

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3 a 0 ganó América en el primer tiempo

América de Cali fue más que superior a su rival en el primer tiempo y esto se plasmó en el marcador; 3 a 0 se fue al descanso la escuadra roja. “¡Finaliza la primera mitad! Gran primer tiempo del Rojo, que se va al descanso con una amplia ventaja en el Pascual”, reseñó el club.



Yeison Guzmán marcó dos tantos y Dany Rosero marcó uno. La gran figura del primer tiempo, sin lugar a dudas, fue Guzmán. El segundo tanto del mediocampista ofensivo fue un tremendo golazo.

Yeison Guzmán marcó un golazo

El tanto llegó al minuto 42. América atacaba por la banda izquierda. La pelota le quedó a Yeison Guzmán, quien empezó a correr hacia el arco rival. Tras la salida leve del portero y la marca de otro adversario, metió un amague para rematar luego y mandar la esférica al fondo de la red.

Los hinchas del América de Cali están muy ilusionados con el arranque del equipo en la liga colombiana del segundo semestre del año. Si no ocurre nada extraordinario, el escarlata terminará venciendo al Chicó.



