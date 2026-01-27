América perdería a un jugador: llegó una oferta formal de Brasil

América de Cali no ha terminado el mercado de fichajes con la posibilidad de confirmar la llegada de José Neris con el que ya habría un acuerdo con Colón de Santa Fe para cerrar su contratación. No solo hacen falta incorporaciones, sino que en próximos días podría haber más bajas en medio de este arranque liguero.

La Liga BetPlay para el América arrancó de buena manera con victorias ante Internacional de Bogotá y en la segunda fecha superó a Boyacá Chicó en condición de visitante. Los escarlatas están en las primeras plazas con seis unidades y puntaje perfecto. Pero, en medio del rentado local, podrían perder a un zaguero central que ha venido siendo de la partida en estos últimos juegos.

Se trata nada más ni nada menos que de Nicolás Hernández. El zaguero central de Villavicencio no tuvo el mejor comienzo en América desde que se confirmó su fichaje oficial el segundo semestre de 2025. David González no lo tuvo en cuenta, pero en este comienzo, ha sido titular con la institución escarlata ante Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó, respectivamente.

HUBO OFERTA FORMAL DESDE BRASIL PARA FICHAR A NICOLÁS HERNÁNDEZ

El siguiente partido de América en la Liga BetPlay será el jueves 29 de enero contra el Once Caldas. Nicolás Hernández, que viene cumpliendo con buenas presentaciones en las dos salidas ligueras podría ser titular, o bien, el cuadro vallecaucano podría tomar la oferta que llegó por el zaguero central.

De acuerdo con el periodista Felipe Sierra, América recibió una oferta formal desde Brasil por el zaguero central, Nicolás Hernández. Además, el club está analizando si acepta o no la propuesta que llegó hace poco.

En ese orden de ideas, hay un dilema grande en estas negociaciones con el equipo del Brasileiaro, o bien acepta esa oferta que llegó hace poco, o estudian la posibilidad de renovarle el contrato al defensor central que llegó hace seis meses. Nicolás Hernández viene siendo importante en la Liga BetPlay y eso es lo que pone a América a pensar.

Por ahora, no hay confirmación oficial de qué equipo fue el que ofertó para llevarse a Nicolás Hernández. Vale recordar que el zaguero ya había tenido experiencia en Brasil con Internacional de Porto Alegre y Athletico Paranaense. El nacido en Villavicencio.

Habrá que esperar las decisiones que pueda tomar el América de Cali con la posible salida del defensor central o la continuidad de Nicolás Hernández que tiene contrato hasta junio de 2026. De hecho, el club estudia las opciones de ampliar su vínculo.