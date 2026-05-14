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Junior de Barranquilla

La ventaja de Santa Fe sobre Junior en las semifinales de la Liga BetPlay

Independiente Santa Fe recibirá a Junior este sábado 16 de mayo en el partido de ida de las semifinales de la Liga BetPlay.
Daniel Zabala
Santa Fe y Junior jugarán las semifinales de la Liga BetPlay
Santa Fe y Junior jugarán las semifinales de la Liga BetPlay // Colprensa

La Liga BetPlay-I de 2026 está en su recta final, después de que se definieran los cuatro equipos semifinalistas. Por un lado del cuadro, Atlético Nacional enfrentará a Deportes Tolima y por el otro Junior chocará con Independiente Santa Fe.

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La serie entre Independiente Santa Fe contra Junior ha generado gran expectativa, teniendo en cuenta que estos equipos se enfrentaron a inicio de año en la Superliga, que dejó como campeón al conjunto cardenal.

Adicionalmente, en la fase regular de la Liga BetPlay, el equipo bogotano se impuso con marcador de 2-1 en la fecha 8.

Teniendo en cuenta los resultados registrados, en Santa Fe existiría cierta confianza para recibir a Junior y además por el rendimiento demostrado en la llave de cuartos de final contra América de Cali.

Al desempeño dentro del terreno de juego y a los recientes resultados se suman las bajas que tendrá Junior para el partido de ida de la ronda semifinal en la Liga BetPlay.

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Y es que en la serie contra Once Caldas, el cuadro barranquillero perdió a dos futbolistas, que deberán cumplir con una jornada de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Se trata de los defensas Jean Carlos Pestaña y Lucas Monzón. El conjunto 'rojiblanco' tampoco podrá utilizar al mediocampista Jesús David Rivas, quien fue expulsado por doble amarilla por protestarle al juez central Carlos Betancur.

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El partido de ida de la ronda semifinal en la Liga BetPlay entre Independiente Santa Fe contra Junior de Barranquilla se jugará el sábado 16 de mayo a partir de las 8:30 de la noche en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

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