La ventaja de Santa Fe sobre Junior en las semifinales de la Liga BetPlay

La Liga BetPlay-I de 2026 está en su recta final, después de que se definieran los cuatro equipos semifinalistas. Por un lado del cuadro, Atlético Nacional enfrentará a Deportes Tolima y por el otro Junior chocará con Independiente Santa Fe.

Santa Fe tiene ventaja Vs Junior

La serie entre Independiente Santa Fe contra Junior ha generado gran expectativa, teniendo en cuenta que estos equipos se enfrentaron a inicio de año en la Superliga, que dejó como campeón al conjunto cardenal.

Adicionalmente, en la fase regular de la Liga BetPlay, el equipo bogotano se impuso con marcador de 2-1 en la fecha 8.

Teniendo en cuenta los resultados registrados, en Santa Fe existiría cierta confianza para recibir a Junior y además por el rendimiento demostrado en la llave de cuartos de final contra América de Cali.

Al desempeño dentro del terreno de juego y a los recientes resultados se suman las bajas que tendrá Junior para el partido de ida de la ronda semifinal en la Liga BetPlay.

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Y es que en la serie contra Once Caldas, el cuadro barranquillero perdió a dos futbolistas, que deberán cumplir con una jornada de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Se trata de los defensas Jean Carlos Pestaña y Lucas Monzón. El conjunto 'rojiblanco' tampoco podrá utilizar al mediocampista Jesús David Rivas, quien fue expulsado por doble amarilla por protestarle al juez central Carlos Betancur.

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El partido de ida de la ronda semifinal en la Liga BetPlay entre Independiente Santa Fe contra Junior de Barranquilla se jugará el sábado 16 de mayo a partir de las 8:30 de la noche en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.