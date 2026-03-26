América protagonizó decepcionante empate ante Llaneros

Terminó de manera oficial la fecha 13 de la Liga Betplay y lo hizo con un partido bastante decepcionante entre América de Cali y Llaneros, quienes no se sacaron diferencias en el marcador y se terminaron repartiendo los puntos, acontecimiento que no benefició a ninguno de los dos equipos.

Ambas escuadras llegaron con la necesidad de sumar puntos, pero a pesar de la gran cantidad de remates que se llevaron a cabo a lo largo de los 90 minutos del compromiso el duelo terminó con un marcador de 0-0, en donde una de las jugadas más emocionantes terminó siendo la expulsión de Cristian Tovar.

América y Llaneros no se sacaron diferencias en la Liga Betplay

El conjunto 'escarlata' llegó a este partido con la necesidad de consolidarse dentro del grupo de los ocho mejores. Con 20 puntos y un rendimiento sólido en casa, América quería aprovechar su localía para seguir sumando y mantenerse en la pelea por la clasificación.

Por su parte, Llaneros arribó con 15 unidades y la intención de dar la sorpresa en una plaza complicada y al parecer logró el objetivo al neutralizar los ataques del equipo comandado por David González y mantener su portería en cero.

Desde el inicio el equipo caleño asumió el protagonismo, manejando la posesión del balón y generando aproximaciones constantes al arco rival. Jugadores como Yeison Guzmán, uno de los más destacados en el arranque del duelo, fue clave en la creación de juego ofensivo, pero sin lograr vulnerar la portería de Miguel Ortega.

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El equipo visitante apostó por un bloque defensivo compacto, cerrando espacios y buscando salir rápidamente al contragolpe. Esta estrategia le permitió equilibrar el desarrollo del partido en varios tramos, generando algunas aproximaciones que inquietaron a la defensa local.

A lo largo del encuentro, América insistió con remates desde media distancia y jugadas por los costados, pero el tiempo llegó a los 90 minutos, dejando justamente como una de las mayores emociones la expulsión de Cristian Tovar sobre el tiempo de adición de la segunda parte, situación preocupante para los siguientes duelos de la 'mechita'.

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Liga BetPlay - tabla de posiciones

*Nacional – 27 pts (+17) Pasto - 27 (+5) Once Caldas – 23 Junior – 22 *América – 21 (+8) Internacional de Bogotá – 21 (-1) Millonarios – 20 (+9) *Tolima – 20 (+6) *Bucaramanga – 19 Cali – 16 (+2) Llaneros – 16 (+1) *Águilas Doradas – 16 (0) *Santa Fe – 15 (-1) Fortaleza – 14 *Medellín – 13 Jaguares – 11 (-12) *Alianza – 11 (-12) Cúcuta – 8 (-9) *Chicó – 8 (-10) *Pereira – 6

*Los asteriscos marcan la cantidad de partidos pendientes por equipo.

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Próximo partido de América en la Liga Betplay

El siguiente reto del conjunto 'escarlata' será en el marco de la fecha 14 contra Independiente Medellín, un compromiso bastante complicado tomando en cuenta que se jugará en el Atanasio Girardot el lunes 30 de marzo sobre las 18:10 hora local.