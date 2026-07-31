América puja por el fichaje de un delantero argentino

América de Cali no renuncia a la búsqueda de un delantero para el segundo semestre y, tras varias semanas analizando opciones, tendría un nuevo objetivo en el mercado de fichajes. La necesidad de reforzar el ataque aumentó luego de la lesión de Daniel Valencia.

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El equipo dirigido por David González ha manifestado desde hace tiempo su intención de incorporar un centrodelantero, aunque hasta ahora no ha logrado cerrar la llegada de un nuevo atacante.

El delantero que quiere América

En ese contexto, el nombre que tomó fuerza es el del argentino Nicolás Johansen, futbolista de 27 años que actualmente milita en Coquimbo Unido de Chile.

Según informó el periodista César Luis Merlo, la dirigencia escarlata ya presentó una oferta para incorporar al delantero a préstamo por un año, con una opción de compra al finalizar ese periodo.

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La negociación aún no está cerrada, pero se espera que las conversaciones entre las partes avancen durante el transcurso de la semana para definir el futuro del atacante.

Johansen buscaría convertirse en la solución para un América que necesita alternativas en ofensiva tras la baja de Daniel Valencia y que pretende fortalecer su plantel para afrontar la Liga BetPlay y la Copa BetPlay.

Trayectoria de Nicolás Johansen

El delantero argentino también cuenta con experiencia en las divisiones inferiores de Colón de Santa Fe, además de haber pasado por Carcarañá y Douglas Haig, todos clubes de su país.

Por ahora, América continúa trabajando para concretar el fichaje y espera que las negociaciones lleguen a buen puerto antes del cierre del mercado de pases.