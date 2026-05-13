Carrascal puso la cara tras error vs Santa Fe: “Fue todo mío, queda aceptar lo que venga”

Este martes 12 de mayo se disputó el segundo partido de los cuartos de final entre Independiente Santa Fe vs América de Cali. Los dos clubes llegaron a este juego en Bogotá con un empate a un tanto que dejaba todo abierto en busca de definir al segundo clasificado a las semifinales.

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Santa Fe fue más de principio a fin para sellar la clasificación goleando a un América muy desconcertado desde los primeros minutos. Los errores salieron costosos con un pase atrás de Rafael Carrascal que fue el punto de partida para romper los ceros.

En esa jugada pasando la primera media hora del juego, Nahuel Bustos comandó el ataque cardenal, cedió para Hugo Rodallega que picó la pelota y firmando el gol inicial. Lo demás fue historia con otro error de Nicolás Hernández por una mano y un penal que Hugo marcó. Posteriormente, Bustos puso el tercero y Rodallega acabó con las pocas esperanzas del América con otro gol.

La apertura del marcador y los demás goles vinieron después del error de Rafael Carrascal. El capitán y referente del América le puso la cara a su fallo que terminó en el primer tanto cardenal.

RAFAEL CARRASCAL NO NEGÓ SU ERROR: “FUE TODO MÍO”

Sobre los 33 minutos llegó la equivocación de Rafel Carrascal. El referente escarlata afirmó que, “la autocrítica hay que hacerla, nos faltó competir más esta clase de partido. Hoy el fútbol nos golpea mucho, me golpea personalmente. Hay que replantear muchas cosas, analizarlas y mirar como equipo las cosas en las que hemos fallado”.

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Además, no tuvo mayor remedio que aceptar el fallo y es consciente de que la afición del América lo criticará fuertemente por lo sucedido, “hay que aceptar los errores, afrontarlos, esperar la crítica, poner la cara. Así como cuando salen las cosas bien y uno la pone, aquí también hay que colocarla y aceptar todo lo que venga, porque esto es fútbol”.

Por la misma línea, el volante afirmó que, “no me excuso de nada, este es el fútbol. Acepto lo que pasó, en esa jugada muy implicado estoy o fue toda mía, entonces lo que venga esperemos tomarlo de buena manera, porque las críticas te ayudan a mejorar y fortalecer, porque tenemos mucha carrera por delante”.

CARRASCAL ANALIZÓ LA COPA SUDAMERICANA: “NO PODEMOS FALLAR”

Con la eliminación de la Liga BetPlay en manos de Santa Fe, al América de Cali le queda la Copa Sudamericana como la única competencia en este primer semestre del 2026. Afortunadamente para las aspiraciones del cuadro escarlata, los dos encuentros que tienen por delante serán en condición de local.

El Pascual Guerrero tendrá que ser ese fortín para sacar adelante los resultados ideales contra Tigre y Macará. Rafael Carrascal sentenció que, “quedan dos partidos de Copa (Sudamericana) en los que no podemos fallar. Hay que clasificar de primero sí o sí, tenemos dos partidos en casa y ganarlos. Nos da duro porque teníamos la ilusión de seguir avanzando por esa estrella que tanto hemos buscado, pero esperemos que para el siguiente semestre se replantee todo, analizaremos las fallas que hemos tenido y en lo personal seguir mejorando”.

DAVID GONZÁLEZ LAMENTÓ EL ERROR EN EL PRIMER GOL DE SANTA FE

En la rueda de prensa posterior de la dura derrota de América, David González afirmó que, “el partido era equilibrado. Ninguno de los dos equipos hacía mucho daño. El primer gol nos destruyó completamente”. A partir de ese momento se rompió todo con el penal en contra por una mano de Nicolás Hernández.

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Luego, indicó que les ha costado bastante reponerse cuando empiezan perdiendo en los partidos, “cuando nos vamos abajo en el marcador nos cuesta. Nos faltó competir, nos pasó en Argentina algo parecido, hay que tratar de cambiar ese chip, es algo que de visita y con el marcador abajo nos pasó muchas veces”. Con el segundo gol, América intentó ‘resetear’, pero no fue posible acortar distancias en el marcador.