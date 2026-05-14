Hace apenas unos instantes, a través de las diferentes redes sociales, se conoció una serie de videos en los que algunos hinchas del América de Cali, presuntamente, agreden a jugadores del plantel profesional.



De acuerdo con lo que se conoce hasta el momento, algunos aficionados de la barra popular del conjunto del Valle del Cauca se habrían acercado a las instalaciones del equipo para protestar.

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El video

La protesta se habría presentado por la eliminación que sufrió América de Cali en los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año a manos de Independiente Santa Fe. El supuesto motivo no tiene excusa para generar actos violentos.

Algunos hinchas se habrían ido, incluso, a los golpes con varios futbolistas de la institución escarlata. Los jugadores que se habrían visto involucrados en la trifulca fueron Dylan Borrero, Jhon Murillo y Jean Paulo Fernandes Filho.

Se espera un comunicado del club

Estos tres futbolistas, aparentemente, fueron increpados por los hinchas, quienes, además de agresiones verbales, como ya mencionó, los atacaron físicamente. La situación, como era de esperarse, generó rechazo en el fútbol profesional colombiano.



Se espera que en las próximas horas el equipo que es dirigido por David Salvador González Giraldo emita un comunicado de prensa sobre el presunto hecho acontecido en las instalaciones.

América está en Sudamericana

América de Cali, a pesar de quedar eliminado de la liga colombiana de este primer semestre del año, está compitiendo en la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana.



El conjunto escarlata tiene grandes chances de clasificar al repechaje o a los octavos de final del torneo. El semestre, a nivel deportivo, todavía no termina en las arcas del América de Cali.









