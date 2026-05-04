América se ilusiona con el sistema de Play-Offs: la estadística que necesitan repetir

Después de la fase regular, ya todo está definido en el camino del América de Cali que se ilusiona con David González en llegar a la final y volver a alzar un título que viene escaseando desde hace algunos años. Además, volver a la Copa Libertadores es también el objetivo de un club que sabe lo que es jugar finales internacionales.

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Al América tampoco le importó mucho quedar segundo en la tabla de posiciones en la fase regular para quedarse con una ventaja deportiva. Clasificó cuarto con 33 puntos después de la victoria contra el Deportivo Pereira y tendrá que buscar el título en la Liga BetPlay.

Infortunadamente, el América de Cali no ha vuelto a figurar en las fases finales y la exigencia de la hinchada es nada más ni nada menos que volver a ser campeones en una temporada en la que también tienen obligaciones en la Copa Sudamericana. En Play-Offs, su rival será Santa Fe y quieren repetir una estadística en fases de eliminación directa.

AMÉRICA BUSCA REPETIR EL TÍTULO DEL 2020

Durante la pandemia, el Fútbol Profesional Colombiano solo contó con un torneo y para agilizar todo por la emergencia, el sistema de campeonato fue el de los Play-Offs. Seis años después, la Liga BetPlay volvió a tener esta definición en la fase final.

En el 2020, América quedó por última vez campeón de la Liga BetPlay, justamente, enfrentando en la final a Independiente Santa Fe, que será su rival en los cuartos de final. En las semifinales de hace seis años, el cuadro escarlata tuvo que medirse con el Junior de Barranquilla, rival que podría volver a enfrentar en esa instancia si los barranquilleros superan a Once Caldas.

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Aunque en este caso el América quedó cuarto en la tabla de posiciones para sellar la clasificación a los Play-Offs, hay una coincidencia grande con el 2020. En esa edición del campeonato colombiano, los escarlatas quedaron séptimos con 33 unidades, mismo puntaje que el de este primer semestre del 2026.

La ruta en la pandemia fue primero contra Atlético Nacional a quien superó con un agregado de 4-2 para clasificar a las semifinales. En este 2026 también arrancará de local la serie y terminará de visitante en Bogotá. En caso de entrar a las semifinales el elenco vallecaucano probablemente también jugará en casa en el juego inicial y luego visitará ya sea a Junior u Once Caldas por reclasificación.

EL RETO INTERNACIONAL DEL AMÉRICA

A la par de la Liga BetPlay, América de Cali sabe que ya no puede ceder unidades en la Copa Sudamericana después de la derrota contra Tigre de Argentina que tomó el segundo puesto. Los dirigidos por David González tendrán que ganar lo que les queda en estas tres fechas.

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Enfrentarán a Alianza Atlético en Perú, luego se medirán con Tigre en el Estadio Pascual Guerrero y finalizarán la fase de grupos de la Copa Sudamericana viéndose las caras contra Macará en condición de local. Una ventaja por cerrar en casa los dos partidos restantes.

Macará tiene siete unidades, América es tercero con cuatro puntos igual que Tigre de Argentina que por diferencia de gol es segundo. Los escarlatas tendrán que sumar de a tres en lo que resta para, por lo menos estar dentro de las posiciones de Play-Offs de octavos de final de la Copa Sudamericana.