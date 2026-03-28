América sufre dura baja para la Liga BetPlay: Dimayor lo sancionó por dos fechas

Llega un momento clave para América de Cali que no puede volver a ceder puntos después de la igualdad sin goles contra Llaneros por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-I. El calendario se complica cada vez más con encuentros difíciles con equipos que tienen realidades similares como el Deportivo Independiente Medellín que quiere seguir peleando hasta donde pueda y Atlético Bucaramanga.

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Después de esas dos jornadas, el América tendrá la responsabilidad de afrontar la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana en la cual se verá las caras con Macará en el debut, Alianza Atlético y Tigre de Argentina. Un grupo que en el papel no parece tan comprometedor, pero es un torneo internacional y no será para nada sencillo.

Para estas dos fechas de la Liga BetPlay ante el Deportivo Independiente Medellín y el Atlético Bucaramanga en condición de visitante y de local, el cuadro escarlata no podrá contar con un defensor central que sufrió una expulsión. Se trata de Cristian Tovar y el Comité Disciplinario lo castigó con dos partidos.

LA AUSENCIA DE CRISTIAN TOVAR COMPLICA AL AMÉRICA

En el partido en condición de local frente a Llaneros, Cristian Tovar se fue expulsado en el último minuto. Una acción que era completamente evitable en un balón dividido en el que el zaguero se olvidó de la pelota y levantó el codo impactando a su rival. Luego rechazó la esférica, pero la agresión existió.

El VAR llamó para que se revisara la jugada, pero la decisión final fue sancionarlo con tarjeta roja directa que, no solo lo privará de estar en el encuentro de la fecha 14, sino que tampoco estará en la decimoquinta jornada.

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La Resolución del Comité Disciplinario indicó que, “Cristian Tovar América de Cali por la fecha 13 de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2026 por 2 fechas 14 y 15 por ser culpable de conducta violenta contra adversario. Art. 63, literal d, del Código Disciplinario Único de la FCF”. Además, tendrán que pagar 758,725 pesos.

Bajo ese panorama, Cristian Tovar no podrá jugar los partidos claves contra el Deportivo Independiente Medellín en condición de visitante en el Atanasio Girardot y en condición de local en el Pascual Guerrero contra Atlético Bucaramanga por las jornadas 14 y 15.

AMÉRICA DE CALI RECUPERA A UN DEFENSA CENTRAL PARA LA FECHA 14

Aunque inquieta bastante esa ausencia de Cristian Tovar para las siguientes dos jornadas, David González recuperó a una ficha clave y a uno de los mejores defensores de la institución. Marlon Torres pagó la fecha de sanción en el juego frente a Llaneros y estará contra el Deportivo Independiente Medellín.

Marlon Torres, uno de los referentes y capitanes del club había sido expulsado en el juego frente a Águilas Doradas de la decimosegunda fecha de la Liga BetPlay. Limpió con la ausencia contra Llaneros.

MEDELLÍN TAMPOCO TENDRÁ A DOS JUGADORES CONTRA AMÉRICA

América no podrá contar con el zaguero Cristian Tovar para estos dos encuentros, pero, Medellín tampoco puede celebrar tanto por la ausencia de dos jugadores que vieron la tarjeta roja en el partido anterior de la Liga BetPlay frente a Independiente Santa Fe.

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El Comité Disciplinario dio a conocer que Didier Moreno y Alexis Serna, volantes titulares que fueron expulsados por segunda tarjeta amarilla en el duelo pasado contra Santa Fe tendrán que pagar la fecha en ese juego en el que recibirán al América de Cali.