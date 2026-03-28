Conmebol sancionó a Nacional por la Copa Sudamericana: se conoció la razón

Infortunadamente para las pretensiones de Atlético Nacional no pudieron firmar la clasificación para la Copa Libertadores y les tocó consolarse con la Copa Sudamericana. El formato de esa competencia terminó emparejando a los antioqueños con Millonarios en un vibrante encuentro en el que los bogotanos se quedaron con el paso a la fase de grupos por un marcador de 1-3.

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En ese orden de ideas, Atlético Nacional que, para Colombia es el equipo más veces campeón de la Copa Libertadores con dos títulos, tendrá que hacer un buen semestre para aspirar a sumar puntos idóneos en la reclasificación o para conseguir el trofeo local y sellar la clasificación a algún torneo internacional en 2027.

Pese a que no jugarán más fases de la Copa Sudamericana, la Conmebol oficializó una dura sanción para Atlético Nacional. No se trata de fechas, sino de multas por discriminación en el partido ante Millonarios. Además de una advertencia por parte del organismo sudamericano.

LA RAZÓN DE LA SANCIÓN DE LA CONMEBOL PARA ATLÉTICO NACIONAL

El partido entre Atlético Nacional y Millonarios es catalogado como uno de los clásicos del Fútbol Profesional Colombiano y por la rivalidad que hay entre las dos escuadras, siempre se ha vivido con mucha fricción y calentura por parte de los jugadores y de los aficionados en el Estadio Atanasio Girardot.

De acuerdo con la Conmebol, a lo largo del partido se presentaron actos de discriminación por parte de los aficionados antioqueños. Por esta razón, escribieron en el informe, “IMPONER al club ATLÉTICO NACIONAL una MULTA de USD 100,000 (CIEN MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES) por la infracción al artículo 15.2 del Código Disciplinario de la CONMEBOL. Este monto será debitado automáticamente del importe a recibir por el Club de la CONMEBOL en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio”.

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Ese artículo 15.2 dicta que, “cualquier Asociación Miembro o club cuyos aficionados insulten o atenten contra la dignidad humana de otra persona o grupo de personas, por cualquier medio, por motivos de color de piel, raza, sexo u orientación sexual, etnia, idioma, credo u origen, discapacidad, posicionamiento político o ideología, poder adquisitivo, lugar de nacimiento o por cualquier otro estatus o razón será sancionado con una multa de al menos DÓLARES AMERICANOS CIEN MIL (USD 100.000)”.

A esa sanción, la Conmebol agrega que, “IMPONER al club ATLÉTICO NACIONAL una MULTA de USD 10,000 (DIEZ MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES) por la infracción al artículo 12.2 literales b) y d) del Código Disciplinario de la CONMEBOL. Este monto será debitado automáticamente del importe a recibir por el Club de la CONMEBOL en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio.

Esta pena tiene que ver por lanzamientos de objetos a la cancha y los láseres frente a los jugadores de Millonarios que aparecen desde las tribunas del Atanasio Girardot. La sanción asciende entonces a 110,000 dólares.

CONMEBOL ENVIÓ ADVERTENCIA A ATLÉTICO NACIONAL

Además de esas sanciones, la Conmebol también exigió que en el próximo partido de Nacional ya sea en Copa Libertadores o Sudamericana, utilicen un cartel que debe decir, “EL RESPETO ES TITULAR” en medio de la salida a la cancha y la formación de equipos. Además, tres días antes del siguiente encuentro internacional tendrán que hacer una campaña comunicacional con dicha frase.

La Conmebol espera que estos detalles se cumplan, pues, envió una advertencia por primera vez que suceden este tipo de irregularidades en copas internacionales. Nacional tendrá que cumplir con las exigencias del ente para evitar alguna sanción similar o peor.

NACIONAL PODRÍA APELAR LA DECISIÓN

La Conmebol también aclara que Atlético Nacional podría apelar estas decisiones tomadas por la organización en busca de reducir o anular la penalización que impuso el ente.

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Este comunicado de las sanciones apareció el martes 24 de marzo. Bajo ese panorama, el club tiene siete días corridos para apelar esta medida y esperar el resultado oficial con respecto a esta penalización. “La cuota de apelación de USD 3,000 (TRES MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES) ha de ser abonada mediante transferencia bancaria”, concluye el documento.