América superó a Millonarios en partido accidentado; unos celebran, otros se complican

La Liga BetPlay 2026-I está llegando a las instancias definitivas en el todos contra todos y este domingo 19 de abril brindaron un gran partido entre América de Cali vs Millonarios en el Estadio Pascual Guerrero. Dos clubes que están peleando en el rentado local y en la Copa Sudamericana, pero con realidades diferentes.

Para el América de Cali, la clasificación a los Play-Offs parece estar cerca, mientras que, las ilusiones de Millonarios se van diluyendo, especialmente por una nueva derrota en el campeonato. Tanto David González como Fabián Bustos tuvieron que hacer algunas variantes en la titular.

Por los lados del América, Adrián Ramos fue inicialista, Yeison Guzmán y Daniel Valencia estuvieron de suplentes a la espera de tener una oportunidad en el complemento. Mientras que en Millonarios ya empezó el conteo de fechas de sanción para Diego Novoa, y estuvo Guillermo de Amores, además de Falcao García en lugar de Rodrigo Contreras.

VICTORIA CÓMODA DE AMÉRICA DESDE LA PRIMERA MITAD

Arrancando el compromiso, América tuvo la primera oportunidad clara para poder romper los ceros en el Estadio Pascual Guerrero. Los caleños llegaron al arco rival con un remate de Tomás Ángel, pero su intento se perdió por arriba sin ninguna dirección al pórtico de Guillermo de Amores.

Con el pasar de los minutos, era el cuadro local quien llegaba con más peligro. Adrián Ramos estuvo cerca de anotar con un cabezazo después de un centro desde lejos y Guillermo de Amores salvó con comodidad. Millonarios se sacudió y probó los reflejos de Jean Fernandes con David Mackalister Silva que definió con un puntazo y el brasileño se llevó los aplausos con una magistral atajada.

Lea también América confirmó tres bajas de último momento para enfrentar a Millonarios

Millonarios lo intentó de todas formas y en un balón dividido, Rodrigo Ureña sacó un disparo que buscaba el ángulo inferior, pero el remate se fue por un lado. Sin embargo, sobre los 26 minutos, un córner de Rafael Carrascal encontró la cabeza de Danny Rosero que venció al arquero uruguayo.

Guillermo de Amores salvó un intento de Jan Lucumí y sobre los 40 minutos otro córner encontró a Adrián Ramos para batir al charrúa ex Deportivo Cali. De esa forma terminó la primera parte de un partido accidentado por un golpe a Andrés Llinás y a Falcao García que lo sacó del complemento.

AMÉRICA MARCÓ Y MILLONARIOS ENCONTRÓ UN DESCUENTO TARDÍO

En el segundo tiempo, Millonarios tuvo que cambiar a Falcao García por una fisura en su rostro, de acuerdo con el primer parte médico que salió. Entró Beckham David Castro que iba a ser importante en el juego. La visita inquietó con Sebastián Valencia y un remate que se fue apenas desviado.

Yeison Guzmán entró por Tomás Ángel y también iba a dejar su sello con un remate que se desvió en Andrés Llinás al córner. América tuvo algunas chances para marcar otro tanto más en el marcador y lo consiguió sobre los 72 minutos con el venezolano Jhon Murillo.

El extremo recibió un pase y corrió en solitario para definir cruzado y superar a Guillermo de Amores. Millonarios encontró un descuento tardío sobre los 85 minutos con la entrada de Carlos Darwin Quintero que sacó un riendazo tras el remate de Beckham David Castro que pegó en el palo.

¿QUÉ VIENE PARA EL AMÉRICA Y MILLONARIOS EN LA LIGA BETPLAY?

Con esta victoria, América llegó a 27 unidades y estaría a solo tres puntos para sellar esa ansiada clasificación que David González anhela. En la próxima fecha, el cuadro escarlata se pondrá al día contra Fortaleza en Bogotá, visitará al Deportivo Cali en el clásico y recibirá al Pereira en la última fecha.

Por su parte, Millonarios se complica con 22 unidades y tendrá que aspirar a ganar los dos juegos que quedan para intentar clasificar con 28 puntos y una buena diferencia de gol. Recibirá al Deportes Tolima y visitará a Alianza Valledupar.