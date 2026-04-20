Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Falcao

Falcao se fue trasladado a la clínica en América vs Millonarios, ¿por qué?

El delantero fue protagonista en el partido ante América tras un duro choque en su rostro que lo dejó afuera en el segundo tiempo.
Daniel Chalela Ambrad
Falcao dejó la cancha y fue trasladado a la clínica por fuerte choque
Falcao García en el América vs Millonarios // Foto de X: @MillosFCoficial

Las lesiones han vuelto a apoderarse de Millonarios, e infortunadamente de Radamel Falcao García. Cuando el delantero volvía a la titularidad del cuadro albiazul sustituyendo a Rodrigo Contreras que está sancionado y por el choque que sufrió ante Boston River que lo envió al hospital más cercano por el protocolo de conmoción cerebral, la suerte no acompañó a Falcao.

América confirmó tres bajas de último momento para enfrentar a Millonarios

Lea también

América confirmó tres bajas de último momento para enfrentar a Millonarios

Y es que, durante los primeros 45 minutos, Millonarios tuvo que alinear a Falcao García como titular tomando el lugar de Rodrigo Contreras. No fue su regreso a la titularidad como esperaba. En un choque de cabezas frente a Danny Rosero, el atacante samario dejó la cancha.

Las alarmas se prendieron en un partido accidentado en el que Falcao quedó en el piso y en el que se le vio con muestras de dolor por el golpe con Danny Rosero. El central quedó bien, pero no fue igual para el ‘Tigre’. Fabián Bustos esperó en el primer tiempo, pero, apenas inició el complemento, García fue sustituido.

¿QUÉ PASÓ CON FALCAO GARCÍA EN EL AMÉRICA VS MILLONARIOS?

El protocolo de conmoción cerebral se activó en el segundo tiempo. Falcao tuvo que ser trasladado a la clínica más cercana, inicialmente, para tratar un tema de una lesión en su mandíbula que lo dejó afuera del complemento. El samario sigue sumando dolores de cabeza después de que regresó hace algunas jornadas a la institución recuperándose de otro golpe.

Sin duda alguna, Fabián Bustos tendrá que esperar los primeros resultados del estado de Falcao García que apenas volvía a la titularidad y que debía reemplazar a Rodrigo Contreras que ha venido de más a menos en la temporada.

Alfredo Arias lanzó mensaje tras clasificar en Liga BetPlay:

Lea también

Alfredo Arias lanzó mensaje tras clasificar en Liga BetPlay: "Iremos por los dos torneos"

La preocupación es grande con este golpe en uno de los líderes y referentes de Millonarios. Este choque lo dejó en el suelo y tuvo que ser retirado en ambulancia a la espera de conocer los primeros reportes médicos que puedan confirmar el estado del atacante.

De acuerdo con la transmisión de Win Sports, Lizzy Cardona afirmó que este primer reporte indicaba un problema en su mandíbula por el choque en el rostro de Danny Rosero. Seguramente, el samario estará monitoreado por los médicos de la institución y por la clínica a la que lo trasladaron.

¿ESTARÁ FALCAO EN LAS PRÓXIMAS FECHAS?

Habrá que esperar los demás reportes de Millonarios sobre el estado de Falcao García para saber si puede rematar lo que resta de la Liga BetPlay contra Deportes Tolima y frente a Alianza Valledupar en condición de visitante. Con la derrota ante América se va complicando también la clasificación.

Medellín, más vivo que nunca en Liga BetPlay: la ventaja que tiene para clasificar

Lea también

Medellín, más vivo que nunca en Liga BetPlay: la ventaja que tiene para clasificar

Bajo este panorama, Falcao García podría no estar en las siguientes instancias para poder sellar la clasificación. Además, habrá que ver si puede estar en Copa Sudamericana cuando enfrenten a Sao Paulo a finales de abril.

Millonarios se queda solo con Leonardo Castro en el frente de ataque, pues, inicialmente, Rodrigo Contreras deberá cumplir una fecha más de sanción después de la resolución que confirmó dos jornadas de suspensión para el argentino por la roja ante Santa Fe. Y ahora, tampoco tendría a Falcao García por este choque.

En esta nota

Falcao Millonarios América de Cali Liga Betplay