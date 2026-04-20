Falcao se fue trasladado a la clínica en América vs Millonarios, ¿por qué?

Las lesiones han vuelto a apoderarse de Millonarios, e infortunadamente de Radamel Falcao García. Cuando el delantero volvía a la titularidad del cuadro albiazul sustituyendo a Rodrigo Contreras que está sancionado y por el choque que sufrió ante Boston River que lo envió al hospital más cercano por el protocolo de conmoción cerebral, la suerte no acompañó a Falcao.

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Y es que, durante los primeros 45 minutos, Millonarios tuvo que alinear a Falcao García como titular tomando el lugar de Rodrigo Contreras. No fue su regreso a la titularidad como esperaba. En un choque de cabezas frente a Danny Rosero, el atacante samario dejó la cancha.

Las alarmas se prendieron en un partido accidentado en el que Falcao quedó en el piso y en el que se le vio con muestras de dolor por el golpe con Danny Rosero. El central quedó bien, pero no fue igual para el ‘Tigre’. Fabián Bustos esperó en el primer tiempo, pero, apenas inició el complemento, García fue sustituido.

¿QUÉ PASÓ CON FALCAO GARCÍA EN EL AMÉRICA VS MILLONARIOS?

El protocolo de conmoción cerebral se activó en el segundo tiempo. Falcao tuvo que ser trasladado a la clínica más cercana, inicialmente, para tratar un tema de una lesión en su mandíbula que lo dejó afuera del complemento. El samario sigue sumando dolores de cabeza después de que regresó hace algunas jornadas a la institución recuperándose de otro golpe.

Sin duda alguna, Fabián Bustos tendrá que esperar los primeros resultados del estado de Falcao García que apenas volvía a la titularidad y que debía reemplazar a Rodrigo Contreras que ha venido de más a menos en la temporada.

La preocupación es grande con este golpe en uno de los líderes y referentes de Millonarios. Este choque lo dejó en el suelo y tuvo que ser retirado en ambulancia a la espera de conocer los primeros reportes médicos que puedan confirmar el estado del atacante.

De acuerdo con la transmisión de Win Sports, Lizzy Cardona afirmó que este primer reporte indicaba un problema en su mandíbula por el choque en el rostro de Danny Rosero. Seguramente, el samario estará monitoreado por los médicos de la institución y por la clínica a la que lo trasladaron.

¿ESTARÁ FALCAO EN LAS PRÓXIMAS FECHAS?

Habrá que esperar los demás reportes de Millonarios sobre el estado de Falcao García para saber si puede rematar lo que resta de la Liga BetPlay contra Deportes Tolima y frente a Alianza Valledupar en condición de visitante. Con la derrota ante América se va complicando también la clasificación.

Bajo este panorama, Falcao García podría no estar en las siguientes instancias para poder sellar la clasificación. Además, habrá que ver si puede estar en Copa Sudamericana cuando enfrenten a Sao Paulo a finales de abril.

Millonarios se queda solo con Leonardo Castro en el frente de ataque, pues, inicialmente, Rodrigo Contreras deberá cumplir una fecha más de sanción después de la resolución que confirmó dos jornadas de suspensión para el argentino por la roja ante Santa Fe. Y ahora, tampoco tendría a Falcao García por este choque.