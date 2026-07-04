Fichaje del América llegó pisando fuerte: el mensaje que ilusiona a los hinchas

Quedan poco más de veinte días para que arranque la Liga BetPlay 2026-II y mientras tanto, los diferentes clubes están armando sus plantillas pensando en pelear por objetivos como sellar la clasificación a los cuadrangulares semifinales o bien salvarse del descenso con la dificultad de algunas instituciones.

Uno de los clubes que necesita llegar a las fases finales y ser protagonista es nada más ni nada menos que el América de Cali. Los escarlatas le dieron la confianza a David González que seguirá en la institución sin importar la caída en los Play-Offs en una penosa participación contra Independiente Santa Fe.

Ante esta situación, América ya se está moviendo con los fichajes para el segundo semestre del 2026. Entre las nuevas contrataciones está la del lateral derecho, Yhormar Hurtado que jugó en el semestre pasado en el Deportes Tolima y salió de manera anticipada.

EL MENSAJE DE YHORMAR HURTADO PARA LA AFICIÓN

América cuenta con la afición más exigente de Colombia. Los fichajes poco gustan y la necesidad de llegar a una final es lo que más extraña el hincha escarlata. Desde 2020 no logran clasificar a una definición del título cuando superaron a Santa Fe para conseguir su decimoquinta estrella.

Yhormar Hurtado llegó con todo al cuadro escarlata y en entrevista con el medio Deportes Sin Tapujos, el lateral afirmó para qué vino al cuadro vallecaucano. El oriundo de Chigorodó, Antioquia dejo claro que, “acá estamos trabajando para ser campeones y darles la alegría a los hinchas”.

Pisando fuerte, Yhormar Hurtado empieza a dar de qué hablar con la ilusión de meterse en el corazón de los aficionados. Su poca participación en el Deportes Tolima con rumores de indisciplina no cae bien, pero el lateral espera reivindicarse en el América.

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Justamente, el lateral se refirió a ese detalle del Deportes Tolima y mencionó que ha cambiado a lo largo de su carrera, “cuando estuve en Alianza Petrolera fui desordenado, pero en ese momento era muy joven y no tenía quien me guiará, pero también en Ibagué algunos Periodistas intentaron algunas cosas que no son”.

Sobre David González, afirmó que en el América lo ve mejor que en el Deportes Tolima, y que ve un trabajo que no vio en el conjunto tolimense, “sobre todo en la intensidad”.

LOS FICHAJES DE AMÉRICA DE CALI PARA LA LIGA BETPLAY 2026-II

América es uno de los clubes que más se ha movido para convencer a su hinchada y para lograr esa simpatía que necesitan los aficionados. Los escarlatas saben que para ello, tendrán que sellar el paso a los cuadrangulares y a una final que escasea desde hace seis años.

Además del fichaje de Yhormar Hurtado, América también trajo a Luis Quiñones que viene de México con títulos en Tigres UANL. También llegaron a un acuerdo con Juan Pablo Montoya, arquero que viene de ser campeón con Envigado del Torneo BetPlay para cubrir la salida de Jorge Soto.

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Yani Quintero, procedente del Deportivo Cali también firmó contrato con la institución escarlata. Brayan Córdoba, defensor central que viene del Cúcuta y que ya había pasado por el América tendrá una nueva oportunidad en el conjunto vallecaucano.

El América sigue pensando en armar un equipo competitivo para todos los objetivos que tienen en el 2026-II con la Liga BetPlay y la Copa BetPlay como los intereses. A David González no le van a perdonar si no trae a jugadores prestigiosos y por eso estaban intentando con Alex Valera de Universitario de Deportes y de la selección de Perú.