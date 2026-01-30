América tomó decisión final con el fichaje de José Neris; es oficial

América de Cali todavía no cierra la posibilidad de concretar más llegadas en este mercado de fichajes, el equipo dirigido por el técnico David González sigue resolviendo algunos temas con la incorporación de un par de delanteros.

En las últimas horas se confirmó el regreso de Rodrigo Holgado luego de que el TAS rechazara la sanción que le había impuesto la FIFA por supuesta falsificación de los documentos necesarios para representar a la Selección de Malasia, sin embargo, el otro caso que ha tenido en vilo a los hinchas tiene que ver con José Neris.

David González confirmó qué pasará con el fichaje de José Neris

Luego de varias semanas de negociación y versiones encontradas donde reactivaban la posibilidad de concretar el fichaje, sería el propio David González quien daría detalles de esta incorporación que finalmente no llegará a buen puerto.

"Lo de Rodrigo (Holgado) está la posibilidad, hemos hablado con él y la idea es que esté acá antes del fin de semana... El otro punta seguro no será Neris pero tendrá que ser otro", aseguró el DT antioqueño en la previa al partido contra Once Caldas

América busca otro centro delantero

El entrenador escarlata también evidenció su preocupación con la ausencia del delantero que le hace falta al América, ”definitivamente la espera no puede continuar en el tema de la contratación de un delantero. Tiene que ser ya o ya”, dijo González tras el empate 1-1 con Once Caldas.

Según los reportes, América ha tenido en su radar al uruguayo Michael Santos, delantero de Vélez Sarsfield, al exjugador de Santa Fe Agustín Rodríguez y también ha llegado información del deseo de Michael Rangel de volver a la institución, algo que podría hacerse realidad ante la urgencia del América por querer contratar un atacante.