América sigue en racha en el 2026: victoria en Tunja y liderato compartido

Se cerró la jornada sabatina de la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-I con un vibrante encuentro entre Boyacá Chicó en condición de local frente al América de Cali. Realidades distintas, pues los ‘Ajedrezados’ buscaban dejar atrás el 4-0 adverso en el debut ante Atlético Nacional y sumar los primeros tres puntos.

Por su parte, América de Cali necesitaba sumar de a tres para mantenerse en racha en el arranque liguero. Superaron a Internacional de Bogotá en la primera fecha y querían sumarse al liderato compartido con Deportes Tolima que ganó por segunda ocasión en el certamen.

Con un solitario tanto de Tilman Palacios, el cuadro vallecaucano logró sacar la victoria en una plaza difícil y con un escenario complejo por jugar en la noche en el Estadio La Independencia por temas de iluminación que han venido mejorando año tras año.

UN GOL DESDE LA PRIMERA PARTE QUE DIO LA VICTORIA DEL AMÉRICA

Durante los primeros minutos de los 45 minutos iniciales, la propuesta fue total para el Boyacá Chicó que tuvo a los 120 segundos la primera llegada. Jairo Molina vio adelantado al arquero Jorge Soto y, apenas pasando la mitad de la cancha, el atacante sacó un remate que pegó en el travesaño.

Boyacá Chicó inquietó con Delio Ramírez y Jairo Molina como los más peligrosos. De hecho, volvieron a tocar puerta en un centro por la izquierda y Jorge Soto tuvo que cortar la pelota que buscaba a algún rematador de frente al arco. Los locales seguían con las aproximaciones con un disparo raso de Ramírez que controló con facilidad Soto.

América pudo salir de los embates por medio de los disparos afuera del área. Josen Escobar tuvo la primera para los vallecaucanos con un remate que se perdió apenas desviado por un costado. Después de esa acción, en una jugada colectiva entre Tilman Palacios y Omar Bertel, Palacios logró cerrar la acción empujando la pelota al fondo tras una serie de rebotes.

POCAS ACCIONES EN EL COMPLEMENTO Y VICTORIA DEL AMÉRICA

El complemento tuvo pocas oportunidades de gol. Aunque Boyacá Chicó buscó crear peligro, no llegó al arco de Jorge Soto a diferencia de la primera parte. La fricción creció con faltas y amarillas, y, de fútbol, poco de qué hablar.

La victoria parcial del América le dio más tranquilidad, y la primera llegada fue pasando los 20 minutos del complemento con un pase de Yeison Guzmán a Kevin Angulo que falló de frente a Rogerio Caicedo.

Para hablar de otra acción de gol toca remontarse a los últimos minutos con un remate que salvó Rogerio Caicedo y el rebote lo cazó Yojan Garcés para otra reacción impecable de Caicedo que logró salvar. La pelota tomó destino al arco ‘Ajedrezado’ y Juan Palma despejó el balón.

Con esta victoria, América se sumó al liderato compartido con Deportes Tolima con seis puntos de seis posibles en estos dos partidos. En la próxima fecha recibirá a Once Caldas. Boyacá Chicó sigue complicado en el descenso y tendrá que conseguir sus primeros tres puntos frente a Alianza Valledupar FC en condición de visitante.