Cali volvió a la victoria tras meses; Medellín sigue de capa caída

Se jugó uno de los partidos más atractivos de la Liga BetPlay 2026-I con la necesidad, tanto para el Deportivo Cali como para el Deportivo Independiente Medellín. Los azucareros de Alberto Gamero no pudieron sacar el resultado a su favor en la primera fecha frente a Jaguares de Córdoba en el Jaraguay, mientras que los ‘Poderosos’ cayeron ante el Deportivo Pasto.

Deportivo Cali se armó de la mejor forma para salir de los malos resultados y para poder sellar la clasificación dentro de los ocho primeros y para salir de una realidad que es la del descenso. Medellín perdió a jugadores, ratificó a Alejandro Restrepo por dos años más, pero la relación entre hinchas y el club ya impacienta por los títulos fallidos durante los últimos años.

La fricción se hizo tendencia durante toda la primera mitad y en el segundo tiempo mejoraron las cosas. Pese a la victoria del Deportivo Cali, no hubo mucho fútbol vistoso y las polémicas se hicieron notar, sobre todo en el comienzo del encuentro.

MEDELLÍN AGUANTÓ CON UNO MENOS, CALI ABRIÓ EL MARCADOR

Durante los primeros 45 minutos, las polémicas dieron de qué hablar. Sobre los dos minutos, Yony González forcejeó en el mediocampo con un rival y terminó pisándolo. La infracción dio para tarjeta amarilla inicialmente, y tras consultar el VAR, expulsaron al atacante del Medellín dejando al club con un elemento menos.

A partir de ese momento, se jugó poco. Las faltas recurrentes fueron tendencia en los dos clubes. De hecho, pudo haber otra expulsión con un codazo de Felipe Aguilar a Francisco Fydriszewski, pero optaron por la tarjeta amarilla. Luego, hubo otro pisotón similar al de los dos minutos, pero el juez central José Ortiz no expulsó al futbolista del Deportivo Cali.

En cuanto al fútbol se refiere, la primera llegada al arco fue del Deportivo Cali a los 40 minutos en una llegada al área de Emanuel ‘Bebelo’ Reynoso. Daniel Londoño se olvidó de la pelota, le puso el brazo en el cuello y lo bajó. Al principio se vio como un forcejeo normal, pero la jugada fue revisada y dictaminó penal. Avilés Hurtado no defraudó y rompió los ceros en el marcador.

Medellín tuvo que aguantar con diez todo el partido y apenas pudo llegar al arco rival al último segundo de la primera parte con un remate de Kevin Mantilla que pasó por un costado. De esa forma se fueron al segundo capítulo de un clásico del Fútbol Colombiano.

CALI SENTENCIÓ A UN MEDELLÍN SIN REACCIÓN

Con diez elementos, Medellín intentó recomponer con la entrada de John Montaño por Léider Berrío. Cali movió el banquillo con las entradas de Andrés ‘Titi’ Rodríguez por Emanuel Reynoso y Daniel Giraldo por Yani Quintero.

Pese a tener diez jugadores en cancha, Medellín intentó llegar al arco del Cali con oportunidades de Halam Loboa, Francisco Fydriszewski, entre otros, pero nunca tuvo esa fortuna para comprometer a Pedro Gallese.

De hecho, los antioqueños tuvieron una clara en los pies de Halam Loboa en un remate de larga distancia que Pedro Gallese se lució con una estelar atajada para enviar la pelota al córner. Dos minutos de esa acción, hubo un contragolpe letal del Cali que inició Johan Martínez para Andrés Rodríguez que, desde su propio campo, entró al área y remató cruzado al fondo.

Medellín intentó de todas las formas con el ingreso de Gerónimo Mancilla y de Enzo Larosa por Leyser Chaverra y Francisco Fydriszewski respectivamente. Mancilla solo necesitó dos minutos para dejar su sello a los 17 años. Hizo una ruleta escondiendo el balón ante su marca y sacó un latigazo raso para vencer a Pedro Gallese.

Cuando Medellín soñaba con el empate, Cali acabó con esas ilusiones gracias a un centro desde la izquierda de Andrés Correa para Johan Martínez que controló en el área y remató al fondo para el tercero. No hubo tiempo para más, los azucareros ganaron después de cuatro meses sin conocer las victorias, mientras que los antioqueños siguen sin reaccionar.

En la próxima fecha, el Cali visitará a Águilas Doradas, mientras que el Deportivo Independiente Medellín deberá buscar su primera victoria en casa frente al Deportes Tolima.