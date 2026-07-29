América vs Nacional sería aplazado

El partido entre América de Cali y Atlético Nacional, correspondiente a la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026-II, sería aplazado por razones logísticas relacionadas con la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.

Lea también Dimayor emitió comunicado con conclusiones de la asamblea por derechos de TV

El compromiso está programado inicialmente para el sábado 8 de agosto a las 8:30 p. m. en el Estadio Pascual Guerrero, pero su realización se vería afectada por el dispositivo de seguridad que demandará el acto presidencial.

La ceremonia de posesión se llevará a cabo un día antes en Cali, una decisión que rompió con la tradición de realizar este evento en Bogotá, y que igualmente obligará a desplegar un número importante de efectivos de la Policía.

Ante ese panorama, las autoridades locales no tendrían la capacidad de cubrir dos eventos de gran magnitud en días consecutivos, por lo que solicitarían a la Dimayor el aplazamiento del partido entre escarlatas y verdolagas.

Deportivo Cali vs Águilas Doradas también sería aplazado

La medida no solo afectaría el América vs Nacional. También sería solicitado el cambio de fecha para el encuentro entre Deportivo Cali y Águilas Doradas, correspondiente a la tercera jornada del campeonato.

Ese compromiso está previsto para el jueves 6 de agosto a las 6:05 p. m. en el estadio Deportivo Cali, ubicado en la vía Palmira, y también requeriría un amplio operativo de seguridad.

Con este panorama, dos partidos de este inicio de Liga BetPlay quedarían pendientes de reprogramación, a la espera de la decisión oficial de la Dimayor.

Se espera que en los próximos días se confirme el aplazamiento de ambos encuentros y que, junto con la medida, se anuncien las nuevas fechas para su disputa.