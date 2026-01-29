América vs Once Caldas EN VIVO, 29 de enero: hora y canal Liga BetPlay

La tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-I se cierra con el partido aplazado entre Junior de Barranquilla vs Atlético Nacional. Ante este juego pendiente, este jueves 29 de enero se juega el encuentro de América de Cali contra Once Caldas que acabaría la jornada y daría pie para una nueva fecha de calendario que arrancará el sábado.

Vea también: América recuperó delantero para la Liga BetPlay: David González lo confirmó

Con el regreso de Darwin Machís al América de Cali, el cuadro escarlata suma una nueva ficha para el partido ante el Once Caldas. David González espera confirmar a un delantero en las próximas semanas, pues, se habla de José Neris o el posible regreso de Rodrigo Holgado tras el fallo a su favor del TAS.

América espera seguir en la parte alta junto con el Deportivo Pasto que sumó una nueva victoria ante Millonarios. La historia de los ‘Diablos Rojos’ inició con una goleada a Internacional de Bogotá y un triunfo frente a Boyacá Chicó para sumar un arranque perfecto.

Mientras tanto, Once Caldas también comenzó dulce en el torneo al vencer al recién ascendido Cúcuta Deportivo con doblete de Dayro Moreno y tras un empate a un tanto con Santa Fe. De manera agónica Kevin Cuesta lo igualó todo para mantener el invicto.

Dayro Moreno sería nuevamente inicialista en el equipo de Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera en busca de seguir afianzándose en la tabla. Por ahora los caldenses tienen 4 puntos en la octava casilla que daría clasificación para los Play-Offs finales.

Le puede interesar: ¿River o México? Borré se juega su lugar en el Mundial

A QUÉ HORA Y CÓMO VER EL PARTIDO ENTRE AMÉRICA DE CALI VS ONCE CALDAS ESTE JUEVES 29 DE ENERO

El partido entre América de Cali vs Once Caldas que se jugará en el Estadio Pascual Guerrero arrancará a partir de las 8:20 de la noche en horario de Colombia. Se podrá ver por el canal Win Sports + y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO AMÉRICA DE CALI VS ONCE CALDAS

Colombia, Ecuador y Perú: 8:20 P.M.

México: 7:20 P.M.

Lea también: Ariel Michaloutsos rompió el silencio sobre la salida de Hernán Torres

Bolivia y Venezuela: 9:20 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 10:20 P.M.