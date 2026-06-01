América ya tiene en la mira a su primer refuerzo para el segundo semestre de 2026

América de Cali quiere pasar la página de los malos resultados registrados en el primer semestre de 2026, teniendo en cuenta que quedó eliminado en la Liga BetPlay en cuartos de final y en la Copa Conmebol Sudamericana se despidió en la fase de grupos.

América tiene en la mira a su primer fichaje

Con el objetivo de reforzar su nómina y ser protagonista en la competencia del segundo semestre de 2026, desde América de Cali ya se están estudiando nombres de jugadores para incorporar y potenciar el plantel que tendrá a su cargo David González.

En las últimas horas, Quique Barona, periodista de Deportes RCN en Cali, dio a conocer que el conjunto 'escarlata' ha demostrado interés en el lateral derecho Cristian Graciano.

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El futbolista de 23 años ha sido uno de lo jugadores con mejor rendimiento en Real Cartagena durante el primer semestre de 2026.

Graciano ha disputado 22 partidos, de los cuales fue titular en 21 oportunidades. El lateral marcó un gol y dio una asistencia.

América deberá pagar por Cristian Graciano

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Cristian Graciano llegó como jugador libre a Real Cartagena. Con el equipo heroico firmó contrato hasta 2027 y se considera pieza clave del conjunto bolivarense en el objetivo de conseguir el ascenso.

En su carrera profesional, Graciano debutó en Deportivo Independiente Medellín, en donde debutó en 2024.

El zaguero también vistió la camiseta de Deportivo Cali.