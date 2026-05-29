Primera decisión de América tras la eliminación en Copa Sudamérica

Llegó a su fin de manera oficial la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en la que se despidieron los equipos colombianos que participaron, Millonarios y América de Cali, un duro golpe tomando en cuenta las expectativas que se tenían frente a ellos por la historia y plantilla de cada uno.

El cuadro 'escarlata' fue el último que llegó con opciones de clasificar al menos en la segunda casilla, tenía varios factores a favor como lo era el tema de la localía, pero al final no pudo sacarle diferencia a Macará en el Pascual Guerrero y se despidió de la competencia, poniendo en duda el cargo de David González, quien confesó el mal partido que disputaron.

David González reveló que va a hablar con los directivos de América

América de Cali era el último equipo que tenía chances de mantenerse con vida en la Copa Sudamericana y la verdad el panorama no era tan complicado, ya que dependía de sí mismo, de sumar una victoria en casa contra Macará.

Sin embargo, el equipo ecuatoriano llegó a cumplir con su tarea, mantenerse sólido defensivamente y cuidar su portería, la cual terminaron sacando en cero, repartiendo los puntos y apagando a la 'mechita', ya que en el otro partido del grupo que se estaba jugando ganó Tigre y avanzó por diferencia de gol.

Desde hace varios partidos, el estratega antioqueño vino demostrando pocas ideas y el rendimiento de los jugadores bajó considerablemente, lo que le costó eliminaciones de torneo nacional e internacional y, posiblemente, el cargo al director técnico.

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Tras el empate a cero goles en el Pascual Guerrero, David González salió a dar la cara ante los medios de comunicación, hablando sobre las falencias que hubo a lo largo de los 90 minutos y que a raíz de ello hablaría con las directivas del club para tomar una decisión con respecto a su futuro.

"Hay que sentarnos con las directivas, escuchar qué piensan ellos y también expresar lo que pienso yo. el nombre de este equipo hay que mantenerlo muy en alto y esta vez no lo hicimos y estas ultimas semanas no lo hicimos y eso duelo, el hincha tiene que estar demasiado dolido. A pesar de lo que dimos, hay cosas que no funcionan y hay que mirar para adelante y seguir".

Tabla de posiciones del grupo A de la Copa Sudamericana

1. Macará 10 puntos

2. Tigre 9

3. América 9

4. Alianza Atlético 2

Los clasificados a octavos

Estos fueron los clubes clasificados a los octavos de final: Botafogo de Brasil, River Plate de Argentina, MVD. City Torque de Uruguay, Olimpia de Paraguay, Sao Paulo de Brasil, Macará de Ecuador, Atlético de Mineiro de Brasil, Recoleta de Paraguay.



Estos equipos avanzaron al repechaje procedentes de la segunda casilla de cada grupo de Sudamericana: Tigre de Argentina, Cienciano de Perú, O’Higgins de Chile, Santos de Brasil, Caracas de Venezuela, Gremio de Brasil, Vasco da Gama de Brasil, Bragantino de Brasil.