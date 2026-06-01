Los últimos días para el América de Cali, uno de los equipos más importantes del fútbol profesional colombiano, no han sido para nada fáciles. El conjunto escarlata no pudo firmar un buen remate de semestre.



Primero, en los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año, el club de la capital del departamento del Valle del Cauca quedó eliminado de una mala manera ante Independiente Santa Fe de Bogotá.

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El rotundo fracaso americano

Luego, los dirigidos por David González tenían la gran posibilidad de clasificar a la siguiente ronda de la Copa Conmebol Sudamericana. Sin embargo, tras no poder vencer de local a Macará de Ecuador, quedaron fuera en la misma fase de grupos.



Esta situación, como era de esperarse, ha generado un muy mal ambiente entre los hinchas de la institución y muchos piden de manera categórica que David González deje su cargo como entrenador.

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Los candidatos que estaría en carpeta del América

Y aunque se desconoce si el estratega continuará en las arcas americanas, en las últimas horas surgió la información sobre tres entrenadores que estarían en carpeta del América de Cali.



Alberto Gamero, Leonel Álvarez y Alejandro Restrepo serían los nombres que estarían en carpeta del conjunto escarlata. La situación sería compleja con Restrepo, esto porque hace poco firmó con Bolívar de Bolivia. Sin embargo, tanto Gamero como Leonel están libres.

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¿Leonel o Gamero para el América?

“Leonel Álvarez, Alberto Gamero y Alejandro Restrepo, en la carpeta de la familia Gómez Giraldo, en la eventualidad de la NO continuidad de David González, existe diferencia familiar en el tema técnico”, dijo Jaime Dimas a través de su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter.

Los próximos días y semanas serán más que claves para conocer qué va a terminar sucediendo con el banquillo técnico del América de Cali.