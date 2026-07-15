Andrés Ibargüen tiene nuevo equipo en el FPC: anuncio oficial

Cada vez falta menos para el inicio de la liga colombiana del segundo semestre del año y por eso los equipos siguen ultimando detalles en el mercado de fichajes para competir en un muy buen nivel.



Uno de los clubes que quiere ser protagonista y pelear por la estrella de fin de año es Deportivo Pasto. Por eso, el equipo volcánico, en las últimas horas, hizo oficial a su nuevo refuerzo.

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El anuncio

El conjunto de la capital del departamento de Nariño hizo oficial el arribo del extremo Andrés Felipe Ibargüen García, quien nació en Cali hace 34 años. El jugador se integrará a la pretemporada con sus nuevos compañeros.

El futbolista, que ha estado en Racing Club de Avellaneda y en la Liga de México, también ha vestido los colores de equipos como Atlético Nacional de Medellín y Deportes Tolima, entre otros más.

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¿Cómo le irá al jugador en el Pasto?

Andrés Felipe Ibargüen García es un jugador con un talento importante, pero que con el paso del tiempo y algunas lesiones, no ha podido volver a mostrar el rendimiento que tuvo en el mismo Tolima y Nacional.



La llegada del jugador generó división entre muchos hinchas del Deportivo Pasto. Algunos no ven de buena manera su arribo a la institución, mientras que otros mostraron algo de ilusión.

Las salidas que se presentaron

Entre otras noticias relacionadas con Deportivo Pasto, el equipo, hace unos días, hizo oficial la salida del experimentado arquero Iago Herrerín. “El Deportivo Pasto informa que, de mutuo acuerdo entre las partes, se ha decidido dar por finalizado el vínculo del arquero español Iago Herrerín con nuestra institución. Agradecemos a Iago su profesionalismo y le deseamos éxitos en sus nuevos retos”, informó el club.



Andrey Estupiñán también salió del equipo. “El Club Deportivo Pasto anuncia la transferencia de Andrey Estupiñán a Millonarios FC, un paso que refleja su talento, esfuerzo y el crecimiento alcanzado vistiendo nuestros colores”, se dijo.



