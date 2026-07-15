En las últimas horas, a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida mundialmente como Twitter, se ha mencionado que un jugador de Atlético Nacional puede ser nuevo refuerzo del Deportivo Cali.



El extremo venezolano Eduard Alexander Bello Gil sería el jugador que pasaría de jugar en el equipo verde y blanco de Antioquia al club verde y blanco de la capital del Valle del Cauca.

¿Bello llegará al Cali?

“Eduard Bello es el extremo por el cual el Deportivo Cali trabaja para su llegada; entre clubes está todo, falta que se pongan de acuerdo jugador y club para finiquitar su llegada. Opción viable por ahora”, comentó Fernando Hurtado por medio de su cuenta oficial de X.

Los próximos días serán más que importantes para conocer si Eduard Bello, finalmente, sí despertó el interés del Deportivo Cali, que quiere armar un plantel interesante de cara a la liga colombiana del segundo semestre del año.

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Los hombres en las bandas verdolagas

Por las bandas, cabe mencionar que, además de Bello, actualmente Atlético Nacional cuenta con Kevin Parra, Nicolás Rodríguez, Andrés Sarmiento y Marlos Moreno. Si Eduard se va, es posible que el conjunto paisa contrate a otro extremo.



Uno de los jugadores que ya salió del equipo antioqueño, que es dirigido por Lucas Fidolo González Vélez​, es el reconocido portero Harlen Castillo, quien tiene pasado en el Deportivo Pereira.

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El jugador que salió de Nacional

“Agradecemos a Harlen Castillo por su compromiso y profesionalismo durante su paso por Atlético Nacional. Valoramos el trabajo, la dedicación y el respeto con los que representó nuestros colores a lo largo de estos años. Le deseamos éxitos en los nuevos desafíos de su carrera deportiva”, informó Nacional.



Atlético Nacional de Medellín prepara también el inicio de la competencia oficial y su primer refuerzo sería el experimentado portero argentino Franco Armani, quien ya está en la ciudad de la eterna primavera para presentar exámenes médicos.

















