Ciclo fugaz en el Pasto: experimentado jugador se despidió anticipadamente

Deportivo Pasto sigue preparando lo que será el segundo semestre de la Liga BetPlay 2026 con la necesidad de volver a ser protagonistas en el torneo, así como lo hicieron en el primer certamen del año en el que cabalgaron en las primeras casillas, clasificaron anticipadamente, pero cayeron en cuartos de final de manera prematura.

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Los pastusos siguen dando de qué hablar con el mercado de fichajes por las nuevas incorporaciones y por las ausencias del segundo semestre. De hecho, han sido más bajas las que han definido que altas.

Johan Caicedo, Andrey Estupiñán y ahora Iago Herrerín como ausencias claves pensando en lo que será el segundo torneo bajo la dirección técnica de Jonathan Risueño y de Wilson Morelo que anunció su retiro y ahora tendrá un nuevo cargo dentro de la institución al lado del entrenador español y René Rosero, segundo asistente.

PASTO CONFIRMÓ LA SALIDA DE IAGO HERRERÍN

Para el primer semestre del 2026, Jonathan Risueño confirmó el fichaje del guardameta español, Iago Herrerín que llegó firmando un contrato hasta 2027. El ex Athletic Bilbao entró en un plan de rotación con Geovanni Banguera, pues, en algunos partidos atajaba seguidamente el colombiano y en otros el vasco.

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Aunque el español había sellado un contrato por un año, de manera anticipada, el Pasto confirmó la salida del arquero para este 2026-II. Por medio de un comunicado, informaron que, “de mutuo acuerdo entre las partes, se ha decidido dar por finalizado el vínculo del arquero español Iago Herrerín con nuestra institución. Agradecemos a Iago su profesionalismo y deseamos éxitos en sus nuevos retos”.

Habrá que esperar las decisiones que pueda tomar Iago Herrerín, pues, el retiro puede ser una posibilidad después de salir de manera apresurada del Deportivo Pasto y no continuar con su contrato que iba hasta 2027. A su vez, Jonathan Risueño tendrá que definir al segundo arquero de la institución.

LAS CONTRATACIONES DEL DEPORTIVO PASTO PARA EL 2026-II

Deportivo Pasto empieza a armarse con la necesidad de volver a ser protagonista en el Fútbol Profesional Colombiano. El mercado de fichajes de los pastusos tiene pocas novedades hasta ahora con los regresos de dos jugadores puntuales a la institución.

Por un lado, el defensor central, Joyce Ossa que viene procedente del Monagas de Venezuela y Jhon Méndez que estuvo en el Pasto antes del primer semestre y posteriormente firmó contrato con el Real Potosí de Bolivia. Tras terminar su vínculo con el club boliviano, regresará al elenco volcánico en este segundo tramo del 2026.

Además de Joyce Ossa y de Jhon Méndez, Pasto también confirmó la llegada de un defensor central experimentado. A las filas pastusas llegó Julián Quiñones que cerró su paso por el Deportivo Cali y ahora hará parte del cuadro pastuso para el segundo semestre.

También cuenta con novedades en el cuerpo técnico con la presencia de Wilson Morelo como asistente técnico y René Rosero que dejó el equipo femenino y tomó la decisión de regresar a la rama masculina como el segundo asistente. Habrá que esperar qué otros fichajes tendría el Pasto para este siguiente torneo.

LA SANCIÓN QUE DEBERÁ PAGAR JONATHAN RISUEÑO

Después de los cuartos de final entre Deportivo Pasto y Deportes Tolima, una situación polémica con Jonathan Risueño, y los hinchas terminó en una dura sanción tanto para el técnico como para los aficionados que tendrán que cumplir en el segundo semestre.

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Por los lados de Jonathan Risueño, el polémico entrenador español fue castigado por la Dimayor con seis partidos de suspensión y una multa de $2.276.176 por haber empujado a Juan Pablo Nieto, mediocampista del Deportes Tolima. Bajo ese panorama, seguramente a Wilson Morelo le tocará tomar las riendas de la institución durante los primeros compromisos.

Además, la afición también se vio perjudicada por dos fechas de sanción total de la plaza y una multa de $15.758.145, tras la invasión del campo por parte de los hinchas al final del partido que el equipo perdió 0-2 ante Deportes Tolima.