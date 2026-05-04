Andrés Llinás hizo fuerte llamado de atención tras la eliminación de Millonarios

Millonarios FC de Bogotá, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano, tenía la chance el domingo 3 de abril de clasificar a los cuartos de final de la liga del primer semestre del año.



El equipo azul de la capital del país, primero, tenía que hacer su trabajo, que era ganarle en condición de visitante a Alianza FC de Valledupar, que varias jornadas atrás se quedó sin la posibilidad de clasificar.

Lea también Decisión definitiva de Fabián Bustos con Millonarios tras no clasificar a playoffs de Liga Betplay

Millonarios tenía que ganar

Con una victoria en el papel, la escuadra dirigida por el argentino Fabián Bustos solo tenía que esperar que se dieran algunos otros resultados. Sin embargo, no importó lo ocurrido en otros compromisos de la última jornada del todos contra todos.



Lo anterior se debe a que Millonarios FC no pudo vencer a su rival. El cotejo terminó 2 goles a 2. Los autores de los tantos fueron Yeiner Londoño y Pedro Franco, esto para el conjunto dueño de casa. Para los visitantes anotó, en doble oportunidad, el atacante argentino Rodrigo Contreras.

¿Lo del azul fue un fracaso?

Tras el partido, como era de esperarse, muchas reacciones se presentaron y uno de los que se pronunció, precisamente, fue el defensa central y referente de Millonarios, Andrés Llinás. El jugador habló en zona mixta.



Llinás, que lleva varias temporadas vistiendo los colores del equipo embajador, hizo un fuerte llamado de atención por la eliminación tempranera del club en la liga colombiana del primer semestre del año.

Lea también VIDEO - Millonarios recibió golazo de globito y complicó su clasificación

Palabras de Llinás

“Estamos dolidos, Millonarios siempre tiene que pelear finales. No fuimos consecuentes con el apoyo que nos dio la hinchada. Esto tiene que ser un golpe para el equipo, los hinchas, los dirigentes. Tenemos que cambiar si queremos volver a clasificar”, manifestó Andrés, sin rodeos.

Millonarios, ahora, deberá centrar toda su atención en la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana, donde no marcha muy bien. Los hinchas del plantel piden, de cara a la siguiente temporada, una mejor gestión en el mercado de fichajes.