Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe inauguraron el Fútbol Profesional Colombiano en este 2026 por el primer sorbo de la Superliga BetPlay con reparto de unidades. Un empate a un tanto que no tuvo a Luis Fernando Muriel en cancha, y, que seguramente podría estar en el juego de vuelta el próximo miércoles 21 de enero.

Santa Fe tuvo un tiempo y cedió mucho el balón en el complemento. Junior supo crear peligro a un Andrés Mosquera Marmolejo que respondió a tope como habitualmente lo hace, pero que generó un gran susto después de abandonar el campo de juego antes de los 70 minutos. En su lugar ingresó Weimar Asprilla que no pudo aguantar los ceros y sufrió el empate de Teófilo Gutiérrez.

Con un calendario apretado para Santa Fe y con partidos muy cercanos entre sí, hay incertidumbre con Andrés Mosquera Marmolejo por esa lesión que significó un cambio obligado que tuvo que hacer Pablo Repetto. En rueda de prensa, el entrenador uruguayo se refirió a este golpe y dio tranquilidad.

ANDRÉS MOSQUERA MARMOLEJO DIO TRANQUILIDAD PARA LA VUELTA DE LA SUPERLIGA BETPLAY

Cuando se dio la salida de Andrés, se pensó lo peor. Pues, el arquero intentó dejar pasar el primer aviso y siguió atajando por varios minutos. Sin embargo, no aguantó más y con calambres que reveló Juan José Mantilla, periodista de Win Sports que cubre a Santa Fe, apareció la incógnita de cara al arranque liguero y la vuelta de la final.

Pablo Repetto afirmó que el jugador estaba superando molestias en los últimos entrenamientos en la pantorrilla izquierda y que para no correr riesgos acudió a hacer la variante obligada. La situación pedía no forzar al antioqueño y el entrenador charrúa lo entendió a la perfección.

Juan José Mantilla le preguntó a Andrés Mosquera Marmolejo posterior al empate qué pasará con su lesión y la respuesta del ex Deportivo Independiente Medellín dio tranquilidad pensando en la vuelta de la Superliga, dado que, seguramente, en el estreno liguero ante Águilas Doradas, Weimar Asprilla será titular.









“Andrés Mosquera Marmolejo sufrió una molestia en la pantorrilla izquierda además de calambres. Él me dice que está para la vuelta”, fue el mensaje que publicó Juan José Mantilla acerca de la lesión del portero cardenal. En ese sentido, todo parece indicar que será de la partida en el segundo partido de la Superliga.

CUESTIÓN DE PRIORIDADES PARA PABLO REPETTO

Esa advertencia que dio Andrés Mosquera Marmolejo en el partido de la Superliga también indica que Santa Fe tendrá que guardar a sus mejores jugadores para afrontar la vuelta de esta serie final. La consigna de Pablo Repetto es clara, y es no correr riesgo con ningún futbolista.

Ante esta situación, seguramente Santa Fe presentaría una nómina mixta en el partido contra Águilas Doradas en el debut de la Liga BetPlay. Se podría ver a Franco Fagúndez, fichaje que no sumó minutos en el primer partido de la Superliga, y a Nahuel Bustos que apenas sumó contados minutos en el primer partido de la temporada.

Helibelton Palacios es el lateral derecho de mayor envergadura y no esperan ponerlo en riesgo. Podría estar Santiago Tamayo en esa zona para evitar esfuerzos mayores y una posible lesión. Además, habrá que ver si alcanza a llegar Edwin ‘Shirra’ Mosquera, también podría tener minutos para entrar en competencia.