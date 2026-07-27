¿Santiago Moreno llega a Nacional? Hacen revelación sobre el caso

En los últimos días, a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida mundialmente como Twitter, se mencionó la posibilidad de que Santiago Moreno llegara a reforzar a Atlético Nacional de Medellín.

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¿Santiago Moreno a Atlético Nacional?

Lo que se mencionaba era que el conjunto antioqueño tenía entre su baraja de opciones al reconocido extremo, esto de cara al desarrollo de la liga colombiana del segundo semestre del año.



Sin embargo, este lunes 27 de julio, en el programa Clásico Paisa se dijo que, por lo menos en este mercado de fichajes, el exjugador del América de Cali no ha estado en la carpeta del conjunto verde y blanco.

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¿Llegará otro extremo a Nacional?

En el mismo programa, se indicó que Atlético Nacional de Medellín tendría en sus planes a otro extremo colombiano. Sobre el mismo, cabe mencionar, no se señaló el nombre y tampoco se indicó si estaba lejos o cerca de llegar.



Los próximos días, entonces, serán más que importantes para cuál será el extremo que terminará llegando al equipo que es dirigido por el bogotano Lucas Fidolo González Vélez. Falta poco para el cierre de las inscripciones de nuevos jugadores.

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¿Cómo le irá a Nacional en el segundo semestre?

Se dice, también, que Atlético Nacional de Medellín estaría interesado en hacerse con los servicios del defensa central Andrés Reyes y el mediocampista de origen argentino Elías Cabrera. Habrá que esperar si ambos jugadores se logran concretar.



La escuadra verdolaga está obligada a pelear hasta la gran final la liga colombiana del segundo semestre del año. Lucas Fidolo González llegó hace pocos días al club y muchos hinchas están ilusionados con lo que pueda pasar en su etapa.



