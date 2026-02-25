Nacional tomó nota de Santa Fe: revelan estrategia para ganar en Bogotá

Uno de los equipos que siempre busca ser protagonista en la Liga BetPlay es nada más ni nada menos que Atlético Nacional que cuenta con tres partidos pendientes y este jueves 25 de febrero se pondrá al día con el vibrante duelo en Bogotá ante Independiente Santa Fe.

Sin duda alguna, el partido tiene un atractivo grande por las ilusiones que tienen ambos de meterse en la parte alta del campeonato. Atlético Nacional ya tiene un plan para poder dar el golpe en suelo bogotano y sacar en resultado ideal en el torneo.

Nacional viajó a Bogotá sin William Tesillo, uno de los jugadores más importantes en la zaga defensiva que sufre una contusión, lesión que ya lo había dejado afuera de la fecha pasada frente a Alianza Valledupar. Andrés Román dio claves en la llegada a la capital de cómo atacar a Santa Fe y cómo sacar el resultado ideal.

ANDRÉS ROMÁN Y EL PLAN PARA ENFRENTAR A SANTA FE

Santa Fe es un equipo que utiliza muy bien la pelota quieta y que tiene esta forma de atacar como una de las grandes alternativas para poder crear peligro. Además, ataca mucho por las bandas en donde normalmente llega a área rival para enviar centros.

En la parte defensiva es fácil atacar a Santa Fe que es un equipo que sufre bastante por los costados en donde Andrés Felipe Román y Milton Casco, jugadores que acompañan mucho el ataque pueden sacar a Christian Mafla y a Yeicar Perlaza, quien seguramente será lateral por derecha en este encuentro por la expulsión de Helibelton Palacios.

Andrés Román afirmó que ya saben cómo atacar al club rival en Bogotá, “esperamos en la medida de lo posible ser más contundentes para llevarnos los tres puntos. Es un equipo fuerte por las bandas, por ahí no tan intenso en el medio campo. Creo que por ahí podemos sacar alguna ventaja”.

Estos partidos visitando a Bogotá siempre son especiales para el lateral que nació en la capital. Es un aliciente, peor el lateral tiene en su cabeza sacar adelante el resultado con una nueva victoria en el campeonato. Además, sabe lo complicado que será el partido y, afirmó que será necesario aprovechar las transiciones de defensa a ataque para tomar mal parados a Santa Fe.

El ataque podría estar en las bandas en donde tiene a Christian Mafla que es muy vulnerable por el sector izquierdo, diferente a como ataca y seguramente Santa Fe tendrá que improvisar con otro lateral por derecha por la expulsión de Helibelton Palacios. Podría ser Yeicar Perlaza, Luis Palacios que son extremos, o Jhon Rentería.

Por último, referenció que el ataque con Alfredo Morelos y Cristian ‘Chicho’ Arango será clave, especialmente por el estreno de ambos juntos ante Alianza con doblete de Alfredo y uno de Arango. Andrés Román sentenció que será un arma importante para poder romper una defensa fuerte de Santa Fe y poder llegar a crear peligro en la portería de Andrés Mosquera Marmolejo.