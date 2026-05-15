Andrey Estupiñán, delantero del Deportivo Pasto, fue uno de los mejores jugadores del todos contra todos de la liga colombiana del primer semestre del año. Con goles y asistencias, el atacante ilusionó a los aficionados volcánicos.



Y por sus buenas actuaciones, se menciona que varios clubes también de la primera división están interesados en hacerse con los servicios del atacante. Y bien, sobre su futuro, el jugador en las últimas horas se pronunció.

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El futuro del delantero

En entrevista con Medio Tiempo, programa de Win Sports, Andrey Estupiñán manifestó que efectivamente su celular ha sonado de algunos equipos, pero afirmó que, por el momento, está tranquilo en Deportivo Pasto, expectante a lo que pueda suceder.

“El teléfono ha sonado, pero estoy tranquilo, descansando, esperando a ver qué pasa. Yo tengo contrato en Pasto hasta diciembre y el presidente me dijo que quería hablar conmigo en estos días”, expresó, sin rodeos.

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Semanas importantes para saber qué pasará con Andrey

Los siguientes días y semanas serán más que claves para conocer qué va a suceder con el futuro de Andrey Estupiñán. El delantero tiene 31 años y todavía tiene mucho para darle al fútbol profesional colombiano.



En la charla, el atacante también habló de cómo se dio su llegada al Pasto. “El profesor Gamero me dijo que quería que yo me quedara en Cali. Nunca me dieron respuesta en Cali y ya mi representante me dijo que me presentará en Pasto para la pretemporada”, aseguró.

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La serie vs. Tolima

Por último, entre otras cosas más, Andrey Estupiñán hizo referencia a la eliminación de los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año a manos del Deportes Tolima.



“Fue una serie muy dura, contra el mejor equipo que yo considero que está jugando mejor en Colombia hoy en día. En la ida tuvimos la oportunidad de empatarlo y en la vuelta las cosas no nos salieron como queríamos”, sentenció.