[Video] Un criticado jugador del Pasto pateó a un hincha tras la eliminación

Deportivo Pasto cerró su participación en el torneo con una derrota 0-2 ante Deportes Tolima, resultado que confirmó la eliminación del cuadro volcánico y dejó un ambiente tenso en el estadio tras el pitazo final.

El partido, disputado con la necesidad local de sumar para mantenerse con vida, terminó inclinándose a favor del conjunto pijao, que aprovechó sus opciones y sentenció la serie en medio de la frustración de la afición nariñense.

Hinchas del Pasto increparon a jugadores

Sin embargo, el desenlace deportivo pasó a segundo plano por lo ocurrido después del encuentro. Algunos hinchas ingresaron al terreno de juego e increparon a jugadores del equipo local, en un episodio que generó momentos de tensión.

Entre las imágenes que más circularon en redes sociales estuvo la del futbolista Jonathan Perlaza, quien reaccionó lanzando una patada a un aficionado que se acercó a increparlo y le dijo que era un “mal jugador”.

Video de Jonathan Perlaza pateando a un hincha de Pasto

Perlaza fue uno de los titulares habituales durante el certamen y, a lo largo de la temporada, recibió críticas constantes por parte de un sector de la hinchada, que cuestionó su rendimiento y su nivel competitivo.

Si bien no se descarta que el aficionado haya proferido insultos además de la expresión señalada, en ningún momento se registró una agresión física del hincha hacia el jugador, mientras que la reacción de Perlaza sí incluyó una patada.

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El incidente no pasó a mayores gracias a la intervención rápida de otros jugadores y del personal de seguridad.

No obstante, el episodio dejó en evidencia el malestar acumulado por parte de la afición tras la eliminación, en un contexto donde las expectativas deportivas no se cumplieron.

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Pasto busca torneo internacional

Deportivo Pasto ahora entrará en periodo de vacaciones en los próximos días y comenzará a planificar el segundo semestre, con la intención de reforzar la plantilla y competir nuevamente por protagonismo, además de buscar un cupo a torneo internacional a través de la reclasificación.