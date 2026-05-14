Deportivo Pasto perdió 2 goles a 0 con Deportes Tolima (3 a 0 en el global) y quedó eliminado en los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año. El partido se llevó a cabo en el estadio Departamental Libertad.



Tras el encuentro, en conferencia de prensa, habló el director técnico del Deportivo Pasto, el español Jonathan Risueño. Al estratega le consultaron si se irá del equipo volcánico tras la eliminación.

¿Se va del Pasto?

Risueño, de manera categórica, expresó que sigue centrado en Deportivo Pasto y espera que el segundo semestre del año sea igual o incluso mejor que el actual. Dijo que espera devolverles a los hinchas del club la confianza que le han entregado.



“Yo centrado en el Pasto, en ese segundo semestre, en mejorar el equipo y en poder seguir creciendo para acercarnos y ojalá poder volver a clasificar (a las finales del segundo semestre). Seguir entrenando, trabajando, y poder devolverle a la gente en el segundo semestre la confianza y la alegría que nos dan en el día a día”, manifestó, sin rodeos.

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El DT habló del Tolima

Luego, el director técnico aprovechó el espacio para felicitar al Deportes Tolima por la clasificación. El equipo pijao es dirigido por Lucas Fidolo González Vélez y está también en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.



“El rival es un buen rival. Felicitarlo, desearle lo mejor de aquí para adelante. Son una gran institución, que viene trabajando muy bien desde hace años, que lleva un proceso. Tienen buenos jugadores, un buen cuerpo técnico y al final han sido justos ganadores porque en los momentos clave han acertado y nosotros no”, señaló.

Pasto no pudo en las finales

Deportivo Pasto, en el todos contra todos, desempeñó un muy buen papel. En cuartos de final se cruzó con un Tolima que viene con un muy buen rendimiento y no lo pudo dejar en el camino.



El equipo de Ibagué se tendrá que enfrentar a las semifinales de la liga colombiana del primer semestre del año con Atlético Nacional de Medellín, una de las escuadras que tiene la mejor nómina del país.