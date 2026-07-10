Anuncio de River sobre el futuro de Armani: ¿lista su llegada a Nacional?

Desde hace varios días, algunos periodistas argentinos vienen diciendo que la llegada del experimentado portero Franco Armani a Atlético Nacional de Medellín estaría lista. Y bien, hoy se cumplió el primer movimiento para que esta posibilidad se materialice.

River se pronunció

Hace unos instantes, River Plate anunció la salida del portero, que sabe lo que es coronarse como campeón con la selección de Argentina de una Copa del Mundo de la FIFA y la Copa América.



“Franco Armani y River Plate han resuelto de común acuerdo el cierre de un ciclo que quedará grabado para siempre en la memoria del Club y los hinchas”, escribió el equipo de la banda cruzada.

¿Cuándo llega Armani a Nacional?

De esta manera, tras la rescisión de contrato, los hinchas de Atlético Nacional esperan que en los próximos días el club haga oficial el regreso del arquero campeón de la Copa Libertadores 2016.



“Durante estos ocho años y medio, Franco conquistó 10 títulos, siendo figura central en cada uno de ellos y escribiendo capítulos inolvidables en nuestros 125 años de historia. Héroe durante toda la Copa Libertadores 2018 obtenida en Madrid, ganador incansable de clásicos y arquero con más títulos de nuestra historia; entre tantos otros logros, se convirtió en una leyenda viva de River”, añadió River.

La despedida de Franco

El conjunto argentino informó, además, que Franco Armani tendrá su espacio para despedirse del club. Muchos hinchas de River Plate le agradecen al jugador todo lo entregado por el club.

“Franco tendrá una conferencia de prensa el lunes 13 de julio a las 16 h en el Club, donde podrá despedirse de toda la familia riverplatense. Franco Armani es, y será eternamente, parte de la historia grande de River y las puertas del club permanecerán abiertas para él siempre”, sentenció River.























