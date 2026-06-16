En los últimos días, como bien se sabe, se han presentado varios movimientos en Atlético Nacional de Medellín, uno de los equipos más importantes del fútbol profesional colombiano.



Primero, el club anunció la salida del entrenador Diego Arias. “Atlético Nacional ha decidido dar por finalizada la vinculación de Diego Arias como director técnico del equipo profesional masculino”, señaló Nacional.

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El anuncio sobre Diego Arias

“La institución le agradece su dedicación y su compromiso diario con el que siempre asumió la responsabilidad de dirigir este equipo. Su forma de liderar, siempre desde el respeto y la cercanía, deja una huella en el vestuario. Al profe Diego le deseamos el mayor éxito en los desafíos que vienen en su camino”, añadió.



Luego, Atlético Nacional anunció que el argentino Gustavo Fermani, quien se venía desempeñando como director deportivo, también salió de la institución. El extranjero estuvo un poco más de dos años en el club paisa.

Fermani también salió del club

“Gracias, Fermani. Como director deportivo, aportaste mucho más que resultados: construiste una forma de entender el fútbol y de defender lo que significa Atlético Nacional. A Gustavo le deseamos lo mejor en los retos que vienen. Esta siempre será su casa”, escribió Nacional sobre Fermani.



Luego de esto, se espera que el conjunto verdolaga anuncie algunas llegadas. Uno de los nombres que suena para arriba al equipo es el portero argentino Franco Armani, de River Plate.

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Armani, más cerca de Nacional

En los últimos días se ha venido hablando sobre la posible vuelta de Armani. Nacional, inicialmente, preguntó por las condiciones económicas del portero, según diferentes periodistas que cubren al equipo.



Tras esto, se supo que Atlético Nacional se ha ido acercando más que al experimentado arquero para que se termine concretando su vuelta. El primer paso es llegar a un acuerdo con Franco Armani. Una vez esto se concrete, el club tratará de facilitar la salida del jugador de River, cuyo contrato vence el 31 de diciembre del presente año. La gestión avanza y el regreso del arquero se puede hacer oficial en los próximos días.

















