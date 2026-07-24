Anuncio oficial del Junior para el inicio de la Liga BetPlay

Junior de Barranquilla, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano, ultima detalles para lo que será el inicio de la liga del segundo semestre del año.



El equipo rojo y blanco, como bien se sabe, se coronó como campeón de la primera liga de 2026. El conjunto costeño se impuso en la gran final ante Atlético Nacional de Medellín. Fue una serie entretenida de inicio a fin.

Lea también Muriel criticó el debut de Junior y advirtió con su gran objetivo en el semestre

Junior enfrenta al Tolima

Junior de Barranquilla jugará por la primera jornada del clausura de la liga ante el Deportes Tolima. Al ser local el combinado pijao, el compromiso se va a llevar a cabo en el estadio Manuel Murillo Toro.



De cara al cotejo, el club que es dirigido por el uruguayo Alfredo Arias hizo oficial la lista de jugadores convocados. En la misma figuran nombres como los de Jermein Peña, Juan David Ríos, Guillermo Celis, Deiber Caicedo, Joel Canchimbo, Guillermo Paiva y otros más.

¿Cómo le irá al Junior en el segundo semestre?

El experimentado delantero Luis Fernando Muriel, que estuvo durante varios años en el fútbol de Italia y que ha vestido los colores de la Selección Colombia de Mayores, no apareció en la lista de citados.



En el papel, Junior de Barranquilla es claro favorito a llevarse el triunfo. Sin embargo, al ser local el Deportes Tolima, se espera un partido reñido y entretenido de principio a fin. Habrá que esperar para conocer qué pasará. El duelo se jugará este sábado 25 de julio a las 8:30 p. m.

Esta es la lista de convocados

Jefersson Martínez

Jaime Acosta

Daniel Rivera

Jermein Peña

Edwin Herrera

Yeison Suárez

Fabián Correa

Jean Pestaña

Dilan Villareal

Fabián Ángel

Juan Ríos

Guillermo Celis

Jannenson Sarmiento

Deiber Caicedo

Cristian Barrios

Kevin Pérez

Yimmi Chara

Joel Canchimbo

Guillermo Paiva

José Munive







