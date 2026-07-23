Muriel criticó el debut de Junior y advirtió con su gran objetivo en el semestre

Junior de Barranquilla no tuvo el debut deseado en el segundo semestre de 2026 al empatar con marcador de 2-2 con el Barranquilla Fc en el partido de ida de la fase 1B de la Copa BetPlay.

El equipo 'rojiblanco' demostró su categoría en el inicio del duelo al sacar una ventaja de 2-0 gracias a las anotaciones de Luis Fernando Muriel y Daniel Rivera. Sin embargo, los dirigidos por Alfredo Arias bajaron el ritmo de competencia y vieron como el rival igualó el resultado.

Al término del encuentro, Luis Fernando Muriel se mostró contento por comentar la temporada anotando, pero también reconoció el talento de los jugadores del Barranquilla F.C.

"Es lindo arrancar marcando, como delantero vivimos de los goles. Desafortunadamente no se pudo alcanzar la victoria. Dejamos escapar la victoria por bajar el ritmo del partido, espero marcar muchos goles, pero que sirvan para conseguir victorias", dijo.

Muriel y una fuerte autocrítica

Muriel también hizo una certera autocrítica al reconocer que Junior bajó el ritmo del partido y no mantuvo la ambición para ganar.

"Más que sorpresa son chicos que conocemos perfectamente, que hacen parte de nuestro club. A muchos los hemos visto entrenar, los conocemos y sabemos de sus características. Más que sorprender fue un descuido, esa falta de hambre y ambición de ganar el partido por parte de nosotros al bajar el ritmo", afirmó.

Objetivo: goleador y campeón

Finalmente, Luis Fernando Muriel explicó que en el segundo semestre espera conseguir el título de máximo goleador del Fútbol Profesional Colombiano y además un nuevo título con la camiseta de Junior.

"En todo el semestre anterior dije que quería hacer una buena pretemporada, tener una buena preparación. El hecho de que terminé el torneo anterior y no fueron muchos días los que estuve parado. Paré dos semanas, luego hice una semana de entrenamiento antes de iniciar la pretemporada. Eso hace que venga con ritmo, para mi este inicio ha sido más fácil. Me siento con la capacidad de jugar un partido completo, de hacer cierto tipo de jugadas que en el primer semestre no pude hacer. Mi objetivo es este semestre lograr la bota de goleador, quedar en la historia del equipo y buscar el campeonato. Ser campeón, pero con la bota de goleador. Es un objetivo lindo, es difícil, pero me he preparado para lograrlo", explicó.