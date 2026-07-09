Once Caldas de Manizales, hace apenas unos minutos, hizo oficial la salida del experimentado portero James Aguirre. El guardameta irá a Millonarios FC de Bogotá, que es dirigido por el argentino Fabián Bustos.



Tras el anuncio del club blanco, que se coronó como campeón de la Copa Libertadores de América del año 2004, se espera que el conjunto embajador, también en sus plataformas digitales, haga el anuncio del traspaso.

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James Aguirre a Millonarios

“Los jugadores Esteban Beltrán y James Aguirre continuarán sus carreras deportivas en Jaguares F.C. y Millonarios F.C. respectivamente, ambos mediante la modalidad de préstamo con opción de compra”, confirmó Once Caldas.

James Aguirre tiene 34 años. Millonarios FC tiene proyectado un plan de reestructura en la portería y el nacido en la ciudad de Bucaramanga entró en carpeta. El asunto se había rumoreado hacía varios días ya.

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Once Caldas trabaja en el mercado de fichajes

Once Caldas de Manizales, cabe mencionar, no anunció solo la salida de James Aguirre, pues también dio a conocer el arribo de tres jugadores para el inicio de la liga colombiana del segundo semestre del año.



“El Once Caldas se permite informar a su hinchada, a los medios de comunicación y a la opinión pública, sobre el avance del proceso de conformación de la plantilla profesional y el desarrollo de la pretemporada, de cara a los retos deportivos del segundo semestre del año”, escribió el club.

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Los que llegan al club

“En cuanto a las incorporaciones, el Once Caldas le da la bienvenida oficial a los jugadores Andrés Correa, Edwin Torres y Juan Pablo Nieto, quienes ya se encuentran en la ciudad y están integrados a la disciplina del plantel, avanzando en su proceso de adaptación bajo la orientación del cuerpo técnico”, añadió.



Los hinchas del conjunto blanco esperan que se logre cerrar un buen mercado de fichajes para que así el equipo pueda firmar un buen segundo semestre y se meta en la pelea por el título de fin de año. La tarea no es sencilla, pero tampoco imposible.