Árbitros y VAR para la definitiva fecha 19 de la Liga BetPlay

La Liga BetPlay-I de 2026 entra en su recta final con el desarrollo de la fecha 19, la última de la fase todos contra todos en la que se conocerán los últimos equipos clasificados a los playoffs.
Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Junior, Deportes Tolima, América de Cali y Once Caldas ya definieron su clasificación, por lo que están en juego solo dos posiciones.
Equipos que luchan por clasificar a los playoffs
Internacional de Bogotá (28 puntos), Santa Fe (26 puntos), Deportivo Cali (26 puntos), Medellín (26 puntos) y Millonarios (25 puntos) disputarán la fecha 19 con el objetivo de quedarse uno de los dos cupos que todavía están por definir.
Antes de iniciarse la jornada, Internacional de Bogotá e Independiente Santa Fe se estarían quedando con los boletos a los playoffs.
Árbitros y VAR para la fecha 19 de la Liga BetPlay
La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer las designaciones de jueces que impartirán justicia en la fecha 19.
Para el duelo entre Medellín contra Águilas fue nombrado Wilmar Roldán como central y Leonard Mosquera como VAR.
El compromiso que jugarán Santa Fe con Internacional de Bogotá tendrá como referí central a Jhon Ospina y en el VAR estará Never Manjarez.
Alianza frente a Millonarios contará con Ferney Trujillo en función de central y Ricardo García en el VAR.
Finalmente, Deportes Tolima con Deportivo Cali tendrá a Carlos Ortega como central y con Nicolás Gallo en el VAR.
Once Caldas Vs Atlético Nacional
Árbitro central: José Bautista
VAR: David Rodríguez
Boyacá Chicó Vs Llaneros
Árbitro central: Diego Ulloa
VAR: Lisandro Castillo
Jaguares Vs Cúcuta Deportivo
Árbitro central: Alejandro Moncada
VAR: Esnaider Pontón
Medellín vs Águilas Doradas
Árbitro central: Wilmar Roldán
VAR: Leonard Mosquera
Fortaleza Vs Bucaramanga
Árbitro central: Ricardo Pabón
VAR: Fernando Acuña
Santa Fe Vs Internacional de Bogotá
Árbitro central: Jhon Ospina
VAR: Never Manjarrez
Alianza Vs Millonarios
Árbitro central: Ferney Trujillo
VAR: Ricardo García
Deportes Tolima Vs Cali
Árbitro central: Carlos Ortega
VAR: Nicolás Gallo
América Vs Pereira
Árbitro central: Javier Villa
VAR: Lisandro Castillo
Junior Vs Pasto
Árbitro central: Andrés Rojas
VAR: David Rodríguez