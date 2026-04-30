Árbitros y VAR para la definitiva fecha 19 de la Liga BetPlay

La Liga BetPlay-I de 2026 entra en su recta final con el desarrollo de la fecha 19, la última de la fase todos contra todos en la que se conocerán los últimos equipos clasificados a los playoffs.

Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Junior, Deportes Tolima, América de Cali y Once Caldas ya definieron su clasificación, por lo que están en juego solo dos posiciones.

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Equipos que luchan por clasificar a los playoffs

Internacional de Bogotá (28 puntos), Santa Fe (26 puntos), Deportivo Cali (26 puntos), Medellín (26 puntos) y Millonarios (25 puntos) disputarán la fecha 19 con el objetivo de quedarse uno de los dos cupos que todavía están por definir.

Antes de iniciarse la jornada, Internacional de Bogotá e Independiente Santa Fe se estarían quedando con los boletos a los playoffs.

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Árbitros y VAR para la fecha 19 de la Liga BetPlay

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer las designaciones de jueces que impartirán justicia en la fecha 19.

Para el duelo entre Medellín contra Águilas fue nombrado Wilmar Roldán como central y Leonard Mosquera como VAR.

El compromiso que jugarán Santa Fe con Internacional de Bogotá tendrá como referí central a Jhon Ospina y en el VAR estará Never Manjarez.

Alianza frente a Millonarios contará con Ferney Trujillo en función de central y Ricardo García en el VAR.

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Finalmente, Deportes Tolima con Deportivo Cali tendrá a Carlos Ortega como central y con Nicolás Gallo en el VAR.

Once Caldas Vs Atlético Nacional

Árbitro central: José Bautista

VAR: David Rodríguez

Boyacá Chicó Vs Llaneros

Árbitro central: Diego Ulloa

VAR: Lisandro Castillo

Jaguares Vs Cúcuta Deportivo

Árbitro central: Alejandro Moncada

VAR: Esnaider Pontón

Medellín vs Águilas Doradas

Árbitro central: Wilmar Roldán

VAR: Leonard Mosquera

Fortaleza Vs Bucaramanga

Árbitro central: Ricardo Pabón

VAR: Fernando Acuña

Santa Fe Vs Internacional de Bogotá

Árbitro central: Jhon Ospina

VAR: Never Manjarrez

Alianza Vs Millonarios

Árbitro central: Ferney Trujillo

VAR: Ricardo García

Deportes Tolima Vs Cali

Árbitro central: Carlos Ortega

VAR: Nicolás Gallo

América Vs Pereira

Árbitro central: Javier Villa

VAR: Lisandro Castillo

Junior Vs Pasto

Árbitro central: Andrés Rojas

VAR: David Rodríguez