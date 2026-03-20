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Árbitros y VAR para la fecha 13 de la Liga BetPlay

Nuevamente el nivel de los jueces estará 'bajo la lupa' de los clubes, las hinchadas y la prensa.
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez
Árbitros y VAR para la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-I
Jhon Ospina, árbitro colombiano // Colprensa

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer las designaciones arbitrales para la fecha 13 de la Liga BetPlay Dimayor I-2026, jornada que se disputará entre el sábado 21 y el miércoles 25 de marzo, con diez compromisos clave para el desarrollo de la fase regular del campeonato.

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Árbitro para Once Caldas vs Millonarios

El partido entre Once Caldas y Millonarios, programado para el sábado 21 de marzo a las 6:20 p. m. en Palogrande, tendrá como árbitro central a Wilmar Roldán, de Antioquia. Estará acompañado por Carlos Zemanate, de Huila, y Arbis Acosta, de La Guajira, como asistentes, mientras que Sebastián Toro, de Caldas, será el cuarto árbitro. En el VAR estarán Leonard Mosquera, de Antioquia, y Elkin Abril, de Casanare, como AVAR.

Más tarde, el sábado a las 8:30 p. m. en el Atanasio Girardot, el duelo entre Atlético Nacional e Internacional de Bogotá contará con Jairo Mayorga, del Tolima, como juez central. Los asistentes serán Javier Patiño, de Meta, y Deivy Guetio, del Valle, mientras que Javier Villa, de Antioquia, oficiará como cuarto árbitro. En la cabina VAR estarán Keiner Jiménez, de Cesar, y Mario Tarache, de Casanare.

Para el domingo 22 de marzo, en el compromiso entre Alianza Valledupar y Deportivo Cali, fijado para las 4:00 p. m. en el estadio Armando Maestre Pavajeau, fue designado José Bautista, del Tolima. Lo acompañarán Heiberth Calvo, de Bogotá, y Yeison Vásquez, de Caldas, con Jorge Narváez, de Cesar, como cuarto árbitro. El VAR será responsabilidad de Nicolás Rodríguez, de Bogotá, y el AVAR de Juan D. Gutiérrez, de Meta.

El lunes festivo 23 de marzo abrirá con Boyacá Chicó vs Deportes Tolima, partido que se disputará a las 2:00 p. m. en La Independencia de Tunja. Allí impartirá justicia Carlos Márquez, de Bolívar, acompañado por Fabián Orozco, de Arauca, y Johan Raigosa, de Antioquia. El cuarto árbitro será Danilo Sarmiento, de Boyacá, mientras que en el VAR fueron designados Ricardo García, de Santander, y Sebastián Vela, de Bogotá.

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¿Quién es el árbitro de Santa Fe vs Medellín?

Ese mismo lunes, a las 4:10 p. m. en El Campín, Independiente Santa Fe recibirá a Independiente Medellín con Álvaro Meléndez, de Magdalena, como árbitro central. Los asistentes serán David Fuentes, de Cesar, y Jair Pozos, de Nariño, mientras que Wilmar Montaño, de Cundinamarca, actuará como cuarto árbitro. En el VAR estarán Never Manjarrez, de Córdoba, y Daniel Alzate, de Caldas.

Posteriormente, a las 6:20 p. m. del lunes en Jaraguay, Jaguares enfrentará a Águilas Doradas con Andrés Rojas, de Bogotá, como juez central. Estará acompañado por Iván Ballesta, de Cundinamarca, y Freddy Garcés, de Casanare, mientras que Jesús Chima, de Córdoba, será el cuarto árbitro. Para el VAR fueron designados Esnaider Pontón, de Bogotá, y John León, de Caldas.

La programación seguirá el martes 24 de marzo con el juego entre Deportivo Pereira y Cúcuta Deportivo, pactado para las 3:30 p. m. en el estadio Santiago de las Atalayas. El encargado de impartir justicia será Jonnathan Ortiz, de Nariño, acompañado por Jonathan Paniagua, de Antioquia, y Brayan González, de Santander. Carlos Díaz, de Casanare, será el cuarto árbitro, mientras que Luis Picón, de Antioquia, estará en el VAR junto a Stivenson Celeita, de Bogotá.

Más tarde, a las 6:00 p. m. en el Romelio Martínez, Junior FC se medirá con Atlético Bucaramanga bajo la conducción arbitral de Luis Delgado, del Valle. Los asistentes serán Alexander Guzmán, de Norte, y Diego Moscoso, de Bogotá, mientras que Jefry Herrera, del Atlántico, será el cuarto árbitro. En el VAR estarán Lisandro Castillo, de Bogotá, y Ferney Ossa, de Antioquia.

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En el cierre de la jornada del martes, Fortaleza FC recibirá a Deportivo Pasto a las 8:00 p. m. en Techo, con Carlos Betancur, del Valle, como árbitro central. Sus asistentes serán William Crawford, de Córdoba, y Fernando Castellanos, del Valle, mientras que Camilo Portela, de Bogotá, oficiará como cuarto árbitro. La cabina VAR estará integrada por Mauricio Pérez, de Antioquia, y Mary Blanco, de Boyacá.

Finalmente, la fecha 13 concluirá el miércoles 25 de marzo a las 8:00 p. m. con el partido entre América de Cali y Llaneros FC en el Pascual Guerrero. Para este compromiso fue designado Alejandro Moncada, de Antioquia, acompañado por Juan Holguín, de Bogotá, y Diego Ospina, de Quindío. El cuarto árbitro será Kevin Rosero, del Valle, mientras que en el VAR estarán Nicolás Gallo, de Caldas, y Juan C. García, de Antioquia.

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