Árbitros y VAR para la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-I

La Comisión Arbitral dio a conocer las designaciones para la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-I, una jornada que se disputará en plena Semana Santa y que podría definir nuevos clasificados y eliminados en la carrera hacia los playoffs.

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Partidos y árbitros para la fecha 15 de la Liga BetPlay

La fecha se abrirá con el duelo entre Deportes Tolima y Águilas Doradas, programado para el martes 31 de marzo. El árbitro central será Sebastián Toro, acompañado en el VAR por Keiner Jiménez y como AVAR Jenny Torres.

El miércoles continuará la acción con el partido entre Alianza Valledupar y Deportivo Pasto, que tendrá como juez central a Alejandro Moncada, mientras que en el VAR estará Leonard Mosquera y como AVAR Iván Ballesta.

Ese mismo día, Independiente Santa Fe recibirá a Llaneros FC en El Campín, con Carlos Márquez como árbitro principal, Jhon Perdomo en el VAR y Mary Blanco como AVAR.

La jornada del miércoles se cerrará con el compromiso entre Atlético Nacional y Cúcuta Deportivo, en el que Carlos Betancur será el encargado de impartir justicia, acompañado por Never Manjarréz en el VAR y Juan Holguín como AVAR.

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Para el jueves, la programación iniciará con el duelo entre Boyacá Chicó y Deportivo Pereira, con Javier Villa como árbitro central, Lisandro Castillo en el VAR y Elkin Abril como AVAR.

Más tarde, América enfrentará a Atlético Bucaramanga en el Pascual Guerrero, con Andrés Rojas como juez principal, acompañado en el VAR por David Nicolás Rodríguez y Juan D. Gutiérrez como AVAR.

En el turno de la noche del jueves, Jaguares se medirá ante Millonarios, partido que será dirigido por José Bautista, con Mauricio Pérez en el VAR y Juan C. García como AVAR.

También el jueves, Once Caldas recibirá a Independiente Medellín, con Jhon Ospina como árbitro central, Ricardo García en el VAR y Johan Castro como AVAR.

La jornada del viernes tendrá el compromiso entre Fortaleza e Internacional de Bogotá, con Wilmar Roldán como juez principal, Esnaider Pontón en el VAR y Sebastián Vela como AVAR.

Finalmente, la fecha 15 se cerrará con el duelo entre Junior y Deportivo Cali, que tendrá como árbitro a José Ortiz, acompañado en el VAR por Keyner Jiménez y Bryan Salazar como AVAR.