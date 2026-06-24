Argentina aprovechó descarte del Cali: Central Córdoba fichó a jugador azucarero

Los hinchas del Deportivo Cali no están para nada cómodos con las pocas novedades que ha dado el club para el segundo semestre del 2026. No han oficializado fichajes para afrontar la Liga BetPlay y esto molesta a los aficionados que aspiran ver al equipo clasificado para los cuadrangulares semifinales para volver a ser protagonistas.

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En lo que sí han definido aspectos es en las bajas que tendrán para el segundo semestre. No llegaron a acuerdos con Andrés Correa al que le ofrecieron seis meses y el jugador buscaba un año de extensión. Además, tampoco seguirá Julián Quiñones, Marco Espíndola, Yani Quintero, Miguel Sánchez, Luis Manuel Orejuela y el defensor central Felipe Aguilar.

La salida de Felipe Aguilar también pasa por no llegar a un acuerdo con los tiempos de extensión del vínculo del defensor central. Aguilar, que fue campeón con Atlético Nacional de la Copa Libertadores en 2016 y que ya cuenta con experiencia internacional, volverá al fútbol argentino con Central Córdoba.

FELIPE AGUILAR JUGARÁ EN CENTRAL CÓRDOBA

Con 33 años, Felipe Aguilar volverá a tener la oportunidad de jugar en el exterior. Su experiencia cuenta con pasos en Brasil con el Santos y Athletico Paranaense y en Argentina también tuvo dos oportunidades con Lanús y con Independiente de Avellaneda.

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Después de salir del Deportivo Cali, poco demoró el defensor central en conseguir un nuevo equipo. César Luis Merlo afirmó que el nacido en Charta, Santander será nuevo jugador del Central Córdoba, equipo que dirigió Lucas González hace algunos años.

Así las cosas, Felipe Aguilar tendrá una nueva experiencia en Argentina. Esta será la tercera para el defensor que jugará en Santiago del Estero con Central Córdoba. Vale la pena acotar que el zaguero también cuenta con proceso en Selección Colombia disputando la Copa América de 2016 en la que fueron terceros.

Un defensor central experimentado y que ya sabe lo que es jugar en la Primera División de Argentina después de sus etapas por Lanús e Independiente de Avellaneda. Con el ‘Granate’ disputó 20 partidos y con el rey de copas del continente jugó 18 partidos.

ASÍ LE FUE A FELIPE AGUILAR EN EL DEPORTIVO CALI

En el 2025, Felipe Aguilar pasó de Águilas Doradas al Deportivo Cali y en el segundo semestre de dicho año, alcanzó a disputar diez partidos marcando en una oportunidad. Luego, en el primer semestre actuó en 17 encuentros y también anotó un gol.

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Infortunadamente, los resultados no acompañaron al defensor central ni al Deportivo Cali, pues, el cuadro azucarero no pudo sellar la clasificación para los cuadrangulares en el segundo semestre del 2025 ni tampoco en el primer torneo del 2026 en el formato de los Play-Offs.

Habrá que esperar con qué jugadores reemplazará el Cali a Felipe Aguilar y a Julián Quiñones, pues, el club se quedó sin dos defensores centrales de mucha experiencia e importantes. Por ahora, no ha habido novedades con las altas que pueda tener la institución verdiblanca.