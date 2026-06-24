A Nacional se le complicaría contratar a Reinaldo Rueda: selección mundialista lo quiere

Con la salida de Gustavo Fermani de la dirección deportiva de Atlético Nacional, Víctor Hugo Marulanda fue confirmado como el nuevo director deportivo. Tendrá que recuperar la confianza con un amplio mercado de fichajes que puedan volver a poner al cuadro verdolaga en lo más alto y con la posibilidad de volver a ganar títulos.

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Tras la derrota ante Junior, la hinchada explotó contra Diego Arias y piden un cambio grande dentro de la institución. Arias salió de la dirección técnica y la prioridad, según Víctor Marulanda es encontrar un entrenador ideal para volver a conseguir títulos.

En su presentación, Víctor Marulanda afirmó que durante esta semana definirán el nuevo director técnico para conseguir estabilidad y volver a las raíces verdolagas. Uno de los entrenadores que siempre aparece en la órbita del club es nada más ni nada menos que Reinaldo Rueda. El problema es que, en los últimos días, una selección mundialista se interesó por el vallecaucano.

ECUADOR BUSCARÍA EL REGRESO DE REINALDO RUEDA

Nacional tendrá que negociar con Reinaldo Rueda y lo tendrá que hacer con rapidez, dado que Ecuador también está interesado en contratar al colombiano. Con el cuadro antioqueño ha tenido historia con la Copa Libertadores de 2016, mientras que la ‘Tri’ lo tiene muy bien referenciado por la clasificación al Mundial 2014.

Aunque Ecuador no tuvo los mejores resultados en ese Mundial, Reinaldo Rueda alcanzó a dirigir 50 partidos con los ecuatorianos. Sumó 19 victorias, 17 empates y 14 derrotas a lo largo de cuatro años. Dirigió la Copa América 2011, las clasificatorias al Mundial 2014 y dicho evento mundialista.

En Nacional buscan entrenador, y en Ecuador también quieren elegir un reemplazo de Sebastián Beccacece que no ha logrado generar confianza en el proyecto desde que firmó contrato con la ‘Tri’. De acuerdo con Gustavo Villacreses, Reinaldo Rueda sería el indicado.

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Gustavo Villacreses comentó que, “yo sé que hay diálogos con un técnico colombiano. Hace ya algún tiempo y les doy el nombre. Su nombre es Reinaldo Rueda. Esa información me la pasaron desde Colombia y la tenía guardada para no causar un mal ambiente en la selección ecuatoriana”.

Posteriormente, indicó que, “el ambiente con Beccacece es muy malo y tienen presente el nombre de Reinaldo Rueda. Sería él u otro técnico, Almada no viene y no está en la lista de posibles candidatos”. Los panelistas que acompañaron a Gustavo Villacreses afirmaron que era sensacional la llegada del vallecaucano.

REINALDO RUEDA, EL ELEGIDO POR ENNER VALENCIA

Enner Valencia es un símbolo de la selección de Ecuador y está jugando su último certamen mundialista en la historia. En una dinámica de la Conmebol hace un año, el delantero, que en ese momento estaba en el Internacional de Porto Alegre eligió a Reinaldo Rueda por encima de otros entrenadores.

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La actividad consistía en que Enner Valencia tenía que elegir el mejor onceno de la historia reciente de Ecuador. A la hora de preguntarle por el director técnico ideal en ese equipo, Enner no dejó dudas y contestó que Reinaldo Rueda, entrenador que los llevó al Mundial 2014.

En 2014 pese al mal Mundial de Ecuador que se quedó en primera fase, Enner Valencia afirmó que no veía ningún problema a que Reinaldo Rueda se quedara. El vallecaucano fue cesado y Valencia afirmó que a Rueda le hizo falta un poco de mano dura para dirigir al seleccionado ecuatoriano.