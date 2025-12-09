Junior coronó: resultados y tabla de posiciones del Grupo A

Con el Deportes Tolima que ya estaba clasificado para jugar la final de la Liga BetPlay 2025-II, quedaba solo por definir al finalista del Grupo A con dos clubes peleando por sellar la clasificación. Por un lado, estaba la posibilidad del Junior de Barranquilla, y la otra opción era de Atlético Nacional.

El Junior tenía el camino más sencillo, dado que solo dependía de sí mismo. Le bastaba la victoria, el empate y hasta la derrota en un vibrante duelo contra el Deportivo Independiente Medellín que buscaba sellar la clasificación para la Copa Libertadores.

Por su parte, Atlético Nacional partía como otro posible finalista, pero su camino para llegar a la final era más complicado. Necesitaban ganarle al América por varios goles y que el Junior perdiera su respectivo partido frente al Deportivo Independiente Medellín.

Infortunadamente para las pretensiones de los dos equipos que peleaban por llegar a la final, hubo derrotas, pero le terminó sirviendo al Junior para sellar la clasificación a la final en donde se encontrará con el Deportes Tolima para definir al segundo campeón del año.

RESULTADOS Y TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO A

En simultáneo se jugaron los dos compromisos que buscaban definir al segundo finalista. El Atanasio Girardot recibió la visita del Junior que luchaba por clasificar, mientras que el Medellín quería definir la clasificación para la Copa Libertadores en la fase previa.

Medellín dio el golpe y sumó sus primeros tres puntos en los cuadrangulares semifinales con los goles de Brayan León y de José Ortiz. Descontó Brayan Castrillón, pero la victoria fue ‘Poderosa’.

Jugando en otros estadios, América de Cali se quedó con la victoria en el Estadio Pascual Guerrero y quedó segundo en la tabla de posiciones. Dylan Borrero marcó un doblete y Andrés Felipe Román anotó en su propia puerta. Atlético Nacional descontó en dos ocasiones con Alfredo Morelos y con Dairon Asprilla.

Medellín 2-1 Junior de Barranquilla

América de Cali 3-2 Atlético Nacional

1. Junior de Barranquilla | 11 puntos | +2 DG

2. América de Cali | 8 puntos | 0 DG

3. Atlético Nacional | 8 puntos | 0 DG

4. Deportivo Independiente Medellín | 5 puntos | -2 DG