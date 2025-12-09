Definida la programación de la final de la Copa BetPlay 2025

Poco a poco se va acabando la temporada del Fútbol Profesional Colombiano con vibrantes definiciones. Por un lado, ya se disputaron las seis fechas de los cuadrangulares semifinales en donde peleaban Atlético Nacional y Junior por clasificar en el Grupo A. Los barranquilleros terminaron pasando, mientras que el Deportes Tolima también jugará la final.

Deportivo Independiente Medellín perseguía esa posibilidad de jugar las fases finales, pero terminó desilusionando. Le tocará afrontar la final de la Copa BetPlay que es la última oportunidad que tienen de gritar campeones en este 2025. Perdieron la final en el primer semestre y ahora afrontarán otro título.

Atlético Nacional tenía más cerca la opción de clasificar a la final de la Liga BetPlay, pero cayó en la última fecha de los cuadrangulares y perdió esa chance definitiva. Si hubiese alcanzado la clasificación para la final ante el Deportes Tolima, seguramente la DIMAYOR tendría problemas para programar los horarios de la Copa BetPlay.

PROGRAMACIÓN OFICIAL DE LAS FINALES DE LA COPA BETPLAY

Habrá clásico paisa en la final de la Copa BetPlay que le podrá dar a los dos equipos la oportunidad de gritar campeón y alzar una copa que poco o nada dará, dado que ambos ya están clasificados para torneos internacionales. Medellín logró entrar a la fase previa de la Libertadores, mientras que Nacional a la Sudamericana.

Atlético Nacional selló la clasificación para la final en un enfrentamiento contra América de Cali que fue el equipo que lo privó de llegar a la definición del título en la Liga. Los verdolagas dieron el golpe inicial con un contundente 4-1 en el Atanasio Girardot y en la vuelta de las semifinales igualaron a dos tantos para un global de 3-6.

Mientras tanto, el Deportivo Independiente Medellín dejó afuera a Envigado que sorprendió en meterse a las semifinales. La serie fue mucho más apretada que el de su clásico rival de la ciudad. Los ‘Poderosos’ se quedaron con la clasificación después de ganar en el primer partido 0-1 y empatar en el segundo a un tanto.

Después de conocer que ninguno de los dos equipos antioqueños clasificaron para la final de la Liga BetPlay, la DIMAYOR confirmó cuándo se jugarán los dos partidos de las finales de la Copa BetPlay. La primera será con Atlético Nacional de local el sábado 13 de diciembre a las 5:00 P.M., mientras que la segunda será el miércoles 17 de diciembre a partir de las 7:30 P.M.









Sábado 13 de diciembre

Atlético Nacional vs Deportivo Independiente Medellín | 5:00 P.M.

Estadio Atanasio Girardot

Miércoles 17 de diciembre

Deportivo Independiente Medellín vs Atlético Nacional | 7:30 P.M.

Estadio Atanasio Girardot