Hasta el momento, el único refuerzo de Atlético Nacional de Medellín ha sido el experimentado portero argentino Franco Armani. El guardameta regresó al club procedente de River Plate.

El anuncio de Franco

“¡Bienvenido a casa, Franco! Esta siempre será tu casa. Las grandes historias siempre encuentran el camino de regreso. Y hay regresos que no solo emocionan: hacen revivir los recuerdos más felices. Hoy, Atlético Nacional vuelve a abrir las puertas de su casa para recibir a uno de los máximos ídolos de su historia. Franco Armani vuelve al Verde”, anunció el equipo en su regreso.



“El guardameta argentino, nacido en Casilda, llegó al club en el segundo semestre de 2010. Sin hacer ruido, comenzó a construir una historia que, con el paso de los años, se transformó en leyenda. Su trabajo incansable, la humildad que siempre lo caracterizó y una entrega inquebrantable lo llevaron a convertirse en el dueño del arco verdolaga entre 2014 y 2017, siendo protagonista de una de las épocas más gloriosas que ha vivido Atlético Nacional”, añadió, en su momento.

Armani, titular ante Jaguares

Hace unos días, ante Tigres por Copa BetPlay, el portero debutó nuevamente con Nacional. Franco Armani, campeón de la Copa del Mundo de la FIFA 2022, ingresó en la etapa complementaria.



Pero para el juego de este domingo 2 de agosto ante Jaguares de Córdoba en condición de visitante por la segunda jornada de la liga colombiana del segundo semestre, Franco salió como titular.

La atajada de Armani

En el primer tiempo, aunque el argentino no fue muy exigido, sí apareció un mano a mano ante un rival para meter una tremenda atajada. Al minuto 16, cuando Nacional ganaba 1 a 0, Wilfrido de La Rosa tuvo la oportunidad de poner el empate parcial.

Sin embargo, tras un achique perfecto de Armani, este, con su mano derecha, terminó salvando a Atlético Nacional. El video de la acción ha tomado fuerza a través de las diferentes redes sociales.

