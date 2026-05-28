Como bien se sabe, Millonarios FC de Bogotá estaría buscando un arquero para afrontar la liga colombiana del primer semestre del año. Este portero estaría por encima de Diego Novoa y Guillermo De Amores.

¿Jorge Soto a Millonarios?

Y bien, en las últimas horas se ha mencionado que Jorge Soto, guardameta del América de Cali, habría sido ofrecido para arribar al equipo azul de la capital del país. Soto tiene 32 años.

“Reconoce el círculo del jugador que ofrecieron al arquero a Millonarios”, dijo sobre el tema el periodista Alexis Rodríguez, a través de su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter.

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Se vienen días importantes

Habrá que esperar para conocer si el asunto avanza en los próximos días y semanas. Jorge Soto es habitual suplente en América de Cali, tras la llegada del arquero argentino Jan Fernandes.



Un cambio de aires no le vendría nada mal a Jorge Soto y Millonarios podría ser su lugar ideal. El equipo azul espera hacer un mercado de fichajes bastante bueno para tener un cierre de año positivo.

Millonarios, eliminado de la Sudamericana

Y ya que se habla del equipo que es dirigido por el argentino Fabián Bustos, este perdió en el estadio Nemesio Camacho El Campín ante O’Higgins de Chile y quedó eliminado de la Copa Conmebol Sudamericana.



“Millonarios cayó 1-2 ante O’Higgins por la fecha 6 de la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana. El partido se disputó en El Campín. El único descuento del embajador se dio al minuto 53 con un gol del ‘Tucu’ Contreras, que nos mantuvo cerca del empate. Ahora, nuestro próximo partido será contra Atlético este viernes 29 de mayo por la Copa”, señaló el club tras la derrota.







